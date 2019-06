Koh-Lanta 2019 : Cyril éliminé, ultime coup de poker et grosse émotion

La grande finale de Koh-Lanta, la guerre des chefs approche. Mais avant, TF1 a diffusé vendredi 14 juin 2019 l'avant-dernier épisode du célèbre jeu d'aventure. Clo, Cindy, Steeve, Cyril, Maud et Aurélien sont encore en lice. Ils sont six et seulement cinq d'entre eux iront en finale. Un aventurier a donc été éliminé au conseil...

Jeu de confort

Après le départ de Maxime, les aventuriers estiment tous avoir leur chance de remporter les prochaines épreuves. Pour commencer, ils rejoignent Denis Brogniart face à qui ils disputeront leur dernier jeu de confort. Avant même qu'il leur explique les règles, les proches de chaque aventurier débarquent un à un. Maud retrouve son mari Jean-Luc, Aurélien serre sa compagne Diane dans ses bras, Cindy est bouleversée par l'arrivée de son amoureux Thomas, tout comme Cyril qui retrouve son compagnon qui se prénomme également Thomas. Clo fond en larmes à l'arrivée de son papa Hugues, et Steeve est très ému en découvrant son fils Hugo.

Ces belles retrouvailles pourront se prolonger pour le gagnant de l'épreuve. Pour cela, il faut, avec l'aide d'un pendule à balancier, détruire les deux sculptures de leurs camarades. Chaque aventurier jouera en binôme avec le proche venu lui rendre visite. Le duo gagnant profitera d'une soirée ainsi que d'une nuit dans une villa d'exception avec un lit douillet, une salle de bain avec baignoire, une piscine. Ce n'est pas tout : le binôme dégustera un dîner et un petit-déjeuner concoctés par un chef privatisé pour l'occasion.

Les deux sculptures d'Aurélien sont les premières à tomber. Il ne retrouvera donc pas son amoureuse Diane. Les statuettes de Cyril sont également cassées dans la foulée, tout comme celles de Maud et Clo. Steeve et Cindy sont les deux derniers aventuriers en lice dans le jeu. Et c'est finalement Steeve qui remporte l'épreuve ! Il passera un moment privilégié avec son fils Hugo. Le gagnant a la possibilité d'offrir un repas à l'un de ses adversaires, avec son proche. Steeve offre cette deuxième récompense à Cindy.

Après une douche, un brossage de dents et un moment de détente avec jus d'orange face à la mer, Steeve donne son linge sale au personnel de la villa. De son côté, Cindy raconte son aventure à Thomas autour d'un bon repas.

Tandis que Steeve passe une belle nuit avec son fils en peignoir dans un lit confortable, les cinq autres aventuriers cohabitent avec des souris dans la cabane ! De quoi perturber la nuit...

Épreuve d'immunité

Pour espérer gagner sa place en finale, il faudra remporter cette épreuve d'équilibre en plusieurs étapes. Tout d'abord, un pont de singe. Les cinq meilleurs, Cindy, Cyril, Aurélien, Clo et Steeve, accèdent à la deuxième étape : une poutre. Après Maud, Cindy est éliminée. Les autres continuent et affrontent la prochaine épreuve : passer d'un ponton à l'autre en glissant sur des planches coulissantes. Aurélien, Clo et Steeve s'en sortent, contrairement à Cyril, éliminé. Le trio doit maintenant passer en équilibre sur un zigzag tubulaire. Clo tombe, Aurélien et Steeve sont qualifiés pour la finale.

Les deux aventuriers vont refaire tout le parcours, une dernière étape en plus, pour départager le grand gagnant. Très à l'aise, Aurélien surpasse Steeve et finit premier ! Il gagne le totem et donc sa place à la course d'orientation.

De retour sur les camps, les stratégies vont bon train. Steeve et Clo souhaitent éliminer Cyril qu'ils considèrent dangereux pour l'orientation.

Après une nuit passée à penser à son avenir dans le jeu, Cyril est le premier debout. Sur la plage, il découvre une balance et un miroir... et est surpris par sa nouvelle apparence ! "J'ai pris 10 ans, je suis squelettique, on dirait un coton tige !", lance-t-il. Lui qui pesait 80 kilos n'en pèse plus que 65 ! Clo, qui a quitté la France à 62 kilos, n'en fait plus que 54. Cindy pesait 65 kilos et en fait désormais 52. Maud pesait 64 kilos et en fait maintenant 52. De son côté, Aurélien a perdu environ 10 kilos, lui qui pesait 75 kilos avant le départ. Enfin, Steeve qui pesait 87 kilos a perdu 15 kilos, il ne pèse plus que 72 kilos.

Alors que le conseil approche, Cyril se sait en danger. Clo, qui possède un double vote, lui avoue qu'avec Cindy et Steeve, elle compte voter contre lui. Mais l'aventurier a plus d'un tour dans son sac : il souhaite rallier Maud et Aurélien à sa cause, et voter contre Clo. Enfin, il espère convaincre Cindy de rejoindre son alliance, ou plutôt de voter contre Maud. Cela ferait une égalité parfaites des votes contre Clo et Cyril et un tirage au sort s'imposerait.

Conseil

Cindy, Steeve, Clo, Aurélien, Maud et Cyril quittent le camp pour leur dernier conseil. Rappelons que Steeve et Cindy possèdent un collier d'immunité et sont donc assurés d'accéder à la finale, tout comme Aurélien qui a remporté l'épreuve d'immunité. Les aventuriers en danger sont donc Cyril, Maud et Clo.

Lors du dépouillement, les bulletins au nom de Cyril et Clo s'accumulent. Seul un bulletin au nom de Maud ressort. Finalement, Denis Brogniart compte trois voix contre Clo et trois voix contre Cyril. Les aventuriers vont tous voter une deuxième fois afin de départager les candidats.

Au deuxième dépouillement, l'égalité entre Cyril et Clo reste parfaite ! Il s'agit maintenant de les départager avec un tirage au sort. Celui ou celle qui tire la boule noire est éliminé. Le hasard a tranché : c'est Cyril qui est éliminé !