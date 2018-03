Maxim Nucci et sa belle Isabelle Ithurburu, enceinte : Couple radieux aux César

Ils sont fous amoureux, cela se voit, et ils vont bientôt être parents ! Maxim Nucci et sa belle Isabelle Ithurburu étaient présents à la 43e cérémonie des César du Cinéma, vendredi 2 mars 2018. Rayonnant, le tandem a pu officialiser pour de bon la grossesse de la présentatrice de Canal +.

Le 23 février dernier, on apprenait que l'auteur-compositeur-interprète plus connu sous le nom de Yodelice, et la journaliste sportive, attendaient leur premier enfant. Le musicien, protégé de Johnny Hallyday qui le considérait comme son fils spirituel, est déjà le papa d'Aaron, 14 ans, né de son amour avec la chanteuse Jenifer.

Sur le tapis rouge, élégant et radieux, le couple a pris furtivement la pose, l'occasion pour nous de jeter un oeil au discret mais déjà présent ventre rond de la jolie Isabelle Ithurburu. La future maman, à en juger par son large sourire, n'a pas caché non plus son bonheur, elle qui ne manque jamais une occasion de célébrer son indéfectible amour pour le beau Maxim.