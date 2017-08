Maxim Nucci (Yodelice) : L'ex de Jenifer célèbre sa chérie Isabelle Ithurburu

Voilà plus d'un an que Maxim Nucci (alias Yodelice sur scène) et la présentatrice et journaliste Isabelle Ithurburu filent le parfait amour. Un couple très discret qui avait officialisé son idylle dans les tribunes de Roland-Garros en mai 2016, avant de réapparaître à quelques événements publics dont la première de Rock'n Roll, le film de Guillaume Canet dans lequel apparaît le chanteur et musicien.

Le 2 août, Maxim Nucci a surpris ses fans et abonnés sur Instagram en publiant une très belle photo de sa chérie. Visiblement in love de la belle journaliste de 34 ans, le non moins séduisant musicien a sublimé sa compagne au détour d'une photographie en noir et blanc prise avec un Leica. La légende indique que le couple se trouvait à San Francisco lorsque la photo a été prise. On peut aussi croiser un "#beauté" dans les hashtags.