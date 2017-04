Maxime Le Forestier transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Maxime Le Forestier aime la quiétude de sa maison de Périgny, dans le Loir-et-Cher, mais son quotidien loin de l'agitation parisienne s'est trouvé fortement perturbé au début de ce mois comme le rapporte La Nouvelle République.

Le quotidien régional révèle que l'artiste français de 68 ans a été victime d'un malaise le 1er avril, suffisamment grave pour qu'il nécessite un transfert en urgence à l'hôpital par hélicoptère. Maxime Le Forestier "a été pris en charge samedi après-midi par les services de secours et transporté par l'hélicoptère du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) à destination de Tours", détaille La Nouvelle République. Aucune précision n'est en revanche fournie sur la durée de hospitalisation et la cause de son malaise. Rien de sérieux, espérons-le.

Installé depuis près de quarante ans à Périgny, l'interprète du célèbre titre San Francisco tient tout particulièrement à sa propriété discrète dont il a rénové une partie pour pouvoir assouvir une autre de ses passions : l'équitation. Son extrême discrétion va même jusqu'à l'absence de participation à la vie locale. Ce petit coin de tranquillité est aussi une grande source d'inspiration puisqu'il y a écrit plusieurs chansons, comme il le confiait en 2013 à La Nouvelle République.

Artiste incontournable de la chanson française, Maxime Le Forestier a récemment participé à l'écriture de la comédie musicale Un été 44 produite par Valéry Zeitoun et mise en scène par Anthony Souchet. Le spectacle musical qui retrace l'incroyable histoire des trois mois qui ont changé le monde, entre le Débarquement du 6 juin 44 et la Libération, est actuellement en tournée dans toute la France.