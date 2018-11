Maya Lauqué : Rare photo de son compagnon Cyril, complice avec leurs enfants

Maya Lauqué est une femme épanouie. Professionnellement, elle officie depuis 2013 en tant que coanimatrice dans La Quotidienne sur France 5, au côté de Thomas Isle. Et personnellement, elle est l'heureuse maman de Lucien (3 ans) et de Jeanne (4 mois), fruit de ses amours avec un certain Cyril Denis.

Si elle n'hésite pas à partager régulièrement des photos adorables de ses enfants, Maya Lauqué préfère rester plus discrète sur l'homme qui partage sa vie depuis décembre 2013. Elle fait toutefois quelques exceptions, comme le dimanche 18 novembre 2018. La belle blonde de 39 ans a en effet partagé un tendre cliché sur lequel on aperçoit son compagnon en train de jouer de la guitare pour Lucien et Jeanne. "Rock'n roll baby @cyriildeniis #poumpoumtchak #ecoledemusique #monpapacestleprof", a-t-elle légendé sa publication.