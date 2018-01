Megan Boone (The Blacklist) maman : Ses photos adorables avec sa fille

Megan Boone est une femme comblée. Son mari Dan Estabrook et elles sont les heureux parents de la petite Caroline, née le 15 avril 2016. Plutôt discrète quand il s'agit de sa vie privée, celle qui interprète Liz Keen dans la série The Blacklist – de retour pour une quatrième saison sur TF1, ce mercredi 24 janvier 2018 – s'autorise à publier quelques photos de sa fille sur Instagram.

Le 24 novembre dernier, la belle brune de 34 ans postait un cliché sur lequel on pouvait découvrir sa princesse blonde sur ses genoux, en train de regarder un arc-en-ciel. On peut aussi l'admirer en train de dormir paisiblement avec son papa, lui sourire ou contempler une oeuvre d'art avec lui.

Le 31 décembre 2016, Megan Boone avait également partagé une photo sur laquelle on la voit trinquer, pendant que sa fille, sur ses genoux, lui touche le visage. Et, le 31 mai de la même année, l'actrice n'avait pas hésité à dévoiler un cliché d'elle en train d'allaiter.

Interrogée par le magazine Télé Star sur son rôle de maman, Megan avait admis que la naissance de Caroline avait changé sa perception de l'existence : "Je suis plus impliquée dans la sensibilisation de l'opinion sur les questions d'environnement. C'est un sujet qui me déjà tenait à coeur avant la naissance de Caroline, mais je suis encore plus consciente de l'impact de l'humanité sur notre planète, qui n'évolue pas forcément de manière positive (...). Nous, les mères, nous avons le devoir de changer les choses pour le futur de nos enfants."