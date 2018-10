Meghan Markle enceinte, son père réagit enfin : "Mon bébé va avoir un bébé"

Compte-tenu de la nature très tendue des relations entre Meghan Markle et son père, il y avait fort à parier que celui-ci n'avait pas été prévenu de la grande nouvelle qui courait depuis plusieurs semaines et qui a été révélée au grand jour le 15 octobre 2018 par Kensington Palace : Meghan Markle et le prince Harry attendent leur premier enfant.

Dans une interview accordée au Daily Mail publiée le 21 octobre 2018, Thomas Markle confirme avoir découvert la grossesse de sa fille comme le monde entier, ou presque. C'est alors qu'il était en route pour traverser la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique (où il réside) que l'ancien directeur d'éclairage à la télévision de 74 ans a appris la grande nouvelle, en écoutant KABC Talk Radio. "La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était prendre Meghan dans mes bras quand elle était un nouveau-né il y a trente sept ans en arrière. Je me suis dit mon bébé va avoir un bébé, confie-t-il. J'étais rempli d'amour, de joie et de bonheur pour ma fille et mon beau-fils. Un nouveau bébé est une bénédiction et je suis impatient de voir une petite Meghan ou un petit Harry."

Souvenirs de la naissance de Meghan

L'annonce de la grossesse de sa fille a fait renaître de nombreux souvenirs en lui, comme ce jour du 4 août 1981 où Meghan Markle est née à l'hôpital de Canoga Park, dans la banlieue de Los Angeles. "C'était au milieu de la nuit lorsque Meghan est née par césarienne. Doria était endormie [par l'anesthésie, NDLR] et j'ai été la première personne à tenir Meghan", se souvient-il, le Daily Mail publiant une photo de ce moment. "Quand ils me l'ont tendue, je l'ai prise dans mes bras, c'était de l'amour dès le premier instant. Elle était le plus beau bébé", ajoute-t-il.

Pour Thomas Markle qui surnommait sa fille "Meggie" et "Bean", cette grossesse est tout sauf une surprise : "Meghan adore les enfants et elle et Harry parlent de fonder une famille depuis le début. Je suis ravi pour eux deux. (...) Elle fera une maman fantastique."