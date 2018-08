Meghan Markle fête ses 37 ans : ses looks qui semblent inspirés de Diana

Ce samedi 4 août 2018, Meghan Markle fête ses 37 ans. Il s'agit du premier anniversaire que l'ancienne actrice américaine célèbre en tant que nouvelle duchesse de Sussex. Ce même jour, elle est attendue au mariage d'un ami d'enfance du prince Harry dans le Surrey, au sud-ouest de Londres.

En attendant de découvrir le look qu'elle aura choisi pour ce jour doublement spécial, il est possible que l'ex-star de la série Suits se soit une nouvelle fois inspirée du style de son iconique belle-mère, Lady Di. Avant même qu'elle ne rencontre celui qui deviendra son royal époux, le dressing de la jeune et belle Américaine présentait des similitudes avec celui de Diana. Une ressemblance d'autant plus marquée depuis son mariage à Windsor et son nouveau statut de duchesse.

Aussi bien en manteau masculin camel ou en tartan qu'en total look noir et blanc ou jean et chemise immaculée : nombreuses sont les fois où Meghan Markle semble s'être directement inspirée de Lady Di. Si plus de vingt ans séparent les deux femmes les plus importantes dans la vie du prince Harry, toutes deux partagent un style où le travail de la coupe est primordial, leur permettant de flirter avec le vestiaire masculin tout en alternant les robes féminines, parfaitement ajustées à leur silhouette respective. Pour égayer une tenue un peu trop classique, chacune sait injecter une juste dose d'originalité, que ce soit avec un imprimé ou un béret. Démonstration en 13 looks.