Mehdi (Pékin Express) en couple ? Confidences surprenantes sur sa vie privée !

Parmi les candidats déjà cultes de la nouvelle édition de Pékin Express 2018 : La Course infernale, on peut citer Mehdi ! Le binôme d'Oussama a fait impression lors de sa première apparition dans l'émission de M6 le 12 juillet dernier. Lors d'un entretien exclusif avec Purepeople.com, le candidat en a dit plus sur sa vie privée.

Sans langue de bois, Mehdi a parlé de sa vie sentimentale. C'est clair et net, il ne veut pas se mettre en couple pour l'instant. "Ça ne m'intéresse pas, j'ai passé le cap. Je suis très déçu des femmes", a avoué l'ami d'Oussama avant d'affirmer qu'il se dédiait entièrement à un projet professionnel : "Je préfère me concentrer sur mon objectif principal que je suis en train de faire actuellement. Après, on verra par la suite."

S'il n'est pas prêt à trouver l'âme soeur, Mehdi est très proche de ses enfants. Il a évoqué sa séparation avec eux : "J'ai trois enfants. J'ai l'habitude de partir mais mes enfants me manquent bien sûr. Tout ce qui est familial est très dur." Le candidat de Pékin Express 2018 en a même profité pour faire une révélation sur son passé. "Quand j'étais militaire et que je partais, ce sont mes enfants et ma famille qui me permettaient de tenir", a-t-il conclu.

