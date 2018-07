Pékin Express 2018 : Vanessa et Audrey éliminées, un abandon et gros clash !

La Course infernale de Pékin Express a enfin été lancée ce jeudi 12 juillet 2018. Très attendue, la nouvelle édition du jeu culte présenté par Stéphane Rotenberg n'a pas fait les choses à moitié. Que s'est-il passé ? Résumé de ce premier épisode riche en rebondissements.

Les sept premiers binômes de Pékin Express – Maxime et Alizée, le jeune couple de Neuilly ; Estelle et Estelle, les copines belges ; Mehdi et Oussama, les amis d'enfance ; Maurice et Thierry, le père octogénaire et son fils niçois ; Martin et Laetitia, le couple complice ainsi Vanessa et Audrey, les collègues toulonnaises – ont fait plus de 25 heures de voyage avant d'atterrir à Kuching à Bornéo (Malaisie), point de départ de l'aventure. Après avoir récupéré leurs bagages à l'aéroport, Stéphane Rotenberg leur a réservé un départ surprise. On a fait en même temps la connaissance du binôme des inconnues que tout oppose, Gaëlle et Élodie. Les duos étant tous réunis, le présentateur de 50 ans a enfin donné le coup d'envoi. Sac au dos, les candidats ont pris possession d'une pochette où se trouvaient les instructions, la carte de la course et le lieu d'arrivée pour valider la première étape.

PREMIER JOUR

Les binômes doivent parcourir 52 kilomètres pour se rendre à Kampung Giam, un village au coeur de la jungle. Maxime et Alizée sont les premiers à trouver une voiture tandis qu'Oussama et Mehdi peinent à prendre la route. Moment hilarant à cet instant, ils n'arrivent pas à communiquer avec les locaux au point de parler français. Toutes les équipes sont enfin en voiture, une occasion de découvrir la nature de l'île sauvage. Alors qu'ils ne s'y attendent pas, une nouvelle règle apparaît dans le jeu : celle du panneau voiture interdite (chaque fois qu'ils le verront, ils devront descendre de voiture et changer de moyen de transport). Pour cette première épreuve, ils ont ramé 6 km en pirogue sur un fleuve de Bornéo.

L'ÉPREUVE DE LA PIROGUE

Peu habitués à ce moyen de locomotion, les candidats s'installent à tour de rôle dans la pirogue avec beaucoup de difficulté. S'enchaîneront plusieurs moments hilarants ! Pendant que Maxime et Alizée se disputent et s'insultent, Vanessa et Audrey coincent leur pirogue dans un rocher. Oussama et Mehdi rattrapent leur retard et... percutent les filles. Grâce au choc, la pirogue a pu se dégager. Quelques minutes après, Maurice et Thierry chavirent. Ils finissent par remettre le bateau à flot. Vanessa et Audrey sont moins chanceuses ! Leur pirogue se brise à l'avant et coule. Les deux candidates se retrouvent à l'eau. Maxime et Alizée sont les premiers à arriver et se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Le binôme obtient également un avantage : partir à la découverte des singes et des orangs-outans de Bornéo.

Les autres binômes continuent l'aventure et doivent cette fois-ci rejoindre Stephane à Kampung Mujat. Après une course bien endiablée, Estelle et Estelle et Martin et Laeticia sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Arrive la fin de course de la première journée ! Les candidats qui n'ont pas pu retrouver Stephane sont descendus de voiture et ont dû trouver un logement pour passer la nuit. Après plusieurs refus, les binômes finissent par trouver une maison. Ils réalisent qu'ils vont faire face à un confort précaire malgré l'hospitalité des locaux. Seules Élodie et Gaëlle ont dû convaincre les habitants d'une maison située en pleine forêt. C'est en mettant du vernis à la maîtresse de maison que cette dernière a signé son droit d'entrer dans la demeure avec Élodie. Oussama et Mehdi, de leur côté, se sont liés d'amitié avec une dame âgée pendant que Maurice, 80 ans, a fêté son anniversaire avec son fils. Christina et Didier, quant à eux, ont partagé pour la première fois le même lit.

DEUXIÈME JOUR

Estelle et Estelle et Martin et Laeticia et Maxime et Alizée participent à la première épreuve d'immunité. Au programme, une épreuve à la fois d'adresse, de mémoire où les candidats ont dû faire preuve d'observation. L'un des binômes devait également viser des cibles à la sarbacane. À la fin du jeu, Estelle et Estelle ont remporté le jeu ainsi que le dossard rouge. Elles se sont donc qualifiées pour la prochaine étape !

Une fois les binômes tous réunis, Stéphane Rotenberg a annoncé que Élodie et Gaëlle avaient été forcé d'abandonner l'aventure. Elles seront remplacées par un nouveau binôme à la deuxième étape. Après cette mauvaise nouvelle, la course a été relancée. Les candidats ont dû se rendre à Batang Ai Jetty, soit à 250 km. Tout au long de cette épreuve, Oussama et Mehdi et Maurice et Thierry ont été au coude à coude. Le dernier binôme a finalement pris du retard car leur chauffeur avait une envie pressante... de faire pipi ! Le panneau Voiture interdite a resurgi et les binômes ont pris comme moyen de transport un simple vélo. Finalement, ce sont Maxime et Alizée qui remportent la première étape ainsi que l'amulette de 10000 euros.

LE DUEL FINAL

Christina et Didier sont les derniers à retrouver Stéphane Rotenberg. Grâce à la deuxième nouvelle règle du jeu Le Duel Final, la patronne et son employé ont choisi de défier Vanessa et Audrey qui n'ont pas pu cacher leur déception. Pour cette épreuve ultime, Didier a affronté Audrey sur une course très courte de 40 km en auto-stop pour atteindre la ville d'Engkilili. Ils ont dû remplir une mission avant de foncer tout droit au point d'arrivée. Si Audrey avait pris de l'avance, Didier a réussi à passer devant elle. Au final, le binôme de Christina remporte l'épreuve à six secondes près.

Vanessa et Audrey avaient encore une chance de rester dans Pékin Express : La Course infernale. Malheureusement, elles découvrent que la première étape est bel et bien éliminatoire. La déception est totale. Elles redonnent leur balise à Stéphane Rotenberg qui signifie la fin de l'aventure.

La semaine prochaine, les candidats devront faire face à la règle des équipes groupées et à l'arrivée du nouveau binôme.