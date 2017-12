Mel B : Nouvelles tensions avec son ex, à qui elle verse des milliers de dollars

Après des mois de coups bas et de révélations chocs, Mel B et Stephen Belafonte avaient fini par trouver un terrain d'entente et par signer un accord amiable au début du mois de novembre, juste avant le début d'un procès qui s'annonçait très médiatique. Quelques semaines plus tard, les tensions sont déjà de retour entre l'ancienne Spice Girl et le producteur.

TMZ révèle que Stephen Belafonte accuse Melanie Brown de bloquer la vente de l'une de leurs maisons qui lui permettrait d'apporter une bouffée d'oxygène à ses comptes en banque lesquels se sont considérablement appauvris depuis leur séparation officialisée en début d'année. Alors qu'elle s'était engagée à lui permettre l'accès à leur maison pour y effectuer des travaux, la jurée d'America's Got Talent ne respecterait pas ses promesses. Or, un acheteur serait sérieusement intéressé par l'achat de la maison en question.

Stephen Belafonte se plaint également que son ex l'empêche de voir les enfants, notamment leur fille de 6 ans, Madison. Interdit pendant un temps de l'approcher, il avait vu la mesure d'éloignement annulée à la suite de l'accord à l'amiable. Le producteur réclame donc l'intervention du juge pour qu'il force Mel B à respecter les engagements pris au mois de novembre.

Une jolie pension pendant trois ans

Stephen Belafonte se garde bien de rappeler que Mel B a accepté de lui verser une coquette somme chaque mois. TMZ détaille que la star britannique de 42 ans donne ainsi 15 000 par mois à celui qu'elle a épousé il y a deux ans à Las Vegas après seulement quatre mois de relation, soit 180 000 dollars par an qui sont garantis au producteur pendant trois ans. Mel B s'est également engagée à payer les frais d'avocats de son ex qui s'élèvent à 200 000 dollars. Le versement est prévu pour le 20 décembre prochain. Un sacrément beau cadeau de Noël un peu en avance !