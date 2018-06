Mel B sollicite un ami pour "tuer" son ex-mari, il la dénonce en justice

Enième mauvais coup de pub pour Mel B. Selon les informations rapportées le 27 juin 2018 par le site The Blast, un homme accuse aujourd'hui la chanteuse de 43 ans de l'avoir sollicité pour "nuire" à son ex-mari, Stephen Belafonte.

L'homme en question serait un "ami commun" de l'ancien couple. Dans une déposition récemment enregistrée auprès de la justice, Derek Craig Daniel explique avoir croisé la Spice Girl le 28 février dernier dans un restaurant de Los Angeles. Après l'avoir salué, la star anglaise aurait ensuite entamé une conversation pour dénigrer son ancien compagnon, expliquant à Derek Craig Daniel à quel point "Stephen [était] une personne horrible".

C'est après que les choses se seraient gâtées. "Elle n'a pas cessé de me répéter que tout le monde, y compris elle, se porterait bien mieux si Stephen était en prison ou mort. Je me souviens très distinctement de Melanie répétant à quel point elle serait mieux si Stephen était mort. J'ai trouvé ses déclarations alarmantes et il était évident pour moi que Melanie me sollicitait, soit pour causer du mal à Stephen, soit pour trouver quelqu'un qui l'aiderait à lui causer du mal", a déclaré Derek Craig Daniel. Le témoin a conclu sa déposition en affirmant qu'il n'avait rapporté ces échanges à Stephen Belafonte qu'"il y a quelques semaines".

Allers-retours incessants au tribunal

Le 4 juin, Stephen Belafonte avait été vu au tribunal de Los Angeles pour déterminer qui de lui ou de Mel B aurait la propriété de leur demeure d'Hollywood, un détail qui n'a toujours pas été réglé. Dans la foulée, le producteur de 43 ans avait demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de son ex-épouse, affirmant qu'elle le menaçait et qu'elle était capable de payer quelqu'un pour le faire enfermer ou le tuer. "J'ai peur de ce que Mel B fera ensuite et quel mal supplémentaire elle va me causer. Rien ne l'empêchera d'essayer de me détruire", avait-il déclaré dans un document consulté par le Daily Mail.

De son côté, Mel B a obtenu une ordonnance restrictive pour se protéger de celui qui lui demande également une pension alimentaire plus conséquente. Stephen Belafonte lui a par ailleurs réclamé 1 million de dollars pour régler ses frais de justice.

Le couple s'était marié en 2007 et est parent d'une petite Madison (6 ans).