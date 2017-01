Mel Gibson, 61 ans : Papa pour la neuvième fois !

Mel Gibson est à nouveau papa. L'acteur américain de 61 ans et sa compagne de 26 ans, la scénariste Rosalind Ross, ont accueilli un petit garçon, vendredi 20 janvier. L'heureuse nouvelle a été confirmée par le représentant de la star à People.

Et de neuf pour Mel Gibson ! Rosalind Ross, qui partage la vie de l'acteur et réalisateur depuis déjà deux ans, a accouché d'un petit garçon à un hôpital de Los Angeles. Le bébé, prénommé Lars Gerard, pesait 2,3 kilos à la naissance. "Ils sont ravis et Lars est adorable. Leur famille est auprès d'eux et Mel est sur un petit nuage. Ils sont rentrés à la maison, tout le monde se porte bien et est heureux !", a raconté une source proche à People. La confirmation de cette grossesse, la première pour la jeune maman, avait été donnée en septembre dernier et, le 8 janvier, le couple posait fièrement sur le tapis rouge des Golden Globes.

Mel Gisbon est déjà le papa de sept enfants, issus de son mariage terminé avec Robyn Moore : Hannah (36 ans), les jumeaux Christian et Edward (34 ans), William (31 ans), Louis (28 ans), Milo (26 ans) et Thomas (17 ans). Il a aussi eu une petite fille avec son ancienne compagne Oksana Grigorieva, Lucia (6 ans).

Thomas Montet