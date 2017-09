Mél (Koh-Lanta Fidji) critiquée et insultée : Sa stratégie sanctionnée

"Je suis vachement surpris, je ne m'y attendais pas du tout. Si vous pouvez vous expliquer...", a lancé Marvyn à la fin du conseil de l'épisode de Koh-Lanta Fidji, diffusé le 8 septembre. Il faut dire que le commercial de 20 ans ne pouvait pas deviner l'incroyable trahison qui lui a valu son élimination. Un rebondissement qui a d'ailleurs écoeuré les téléspectateurs.

Souriant, volontaire, bon pêcheur... en plus d'être beau, Marvyn avait toutes les qualités pour continuer l'aventure. Mais suite à une stratégie de Mél qui a convaincu May, Tugdual, Marta et Tiffany de voter contre lui (tout en faisant croire que tout le monde éliminerait May), le candidat a été trahi et a quitté le jeu sous les regards embués de ses amis André et Théotime. Si Mél a tout fait pour le faire partir c'est afin de casser le trio et de mettre fin à la "manipulation" de Marvyn. Une volonté que les fans du programme ne comprennent pas et surtout ne digèrent pas.

Ainsi Mél a-t-elle été victime de très violentes critiques. Certains ont envie de la gifler, d'autres promettent de ne plus regarder le programme tant qu'elle est encore dedans et enfin, des haters n'ont pas hésité à l'insulter. Elle a même été comparée à Clémentine, candidate de l'édition passée lynchée pour ses stratégies et victime de bashing.