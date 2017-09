Koh-Lanta Fidji : Marvyn éliminé, énorme trahison et premières tensions !

Vendredi 8 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta Fidji. Cette saison, deux équipes bien distinctes sont formées : celle des moins de 30 ans (les Jaunes, les Coravu) et celle des plus de 30 ans (les Rouges, les Makawa). Et, pour rappel, lors du premier épisode, c'est le clan des Rouges qui a dû se séparer d'une personne. Résultat, Delphine a été éliminée.

Au lendemain du départ de l'aventurière, Marguerite – qui était également sur la sellette – semble décidée à se montrer indispensable sur le camp. Elle prépare ainsi le petit déjeuner pour ses camarades, qui sont ravis de ce changement de comportement. Du côté de l'équipe des moins de 30 ans, May s'intègre rapidement. À peine arrivée, la jeune femme qui remplace Marine – partie sur décision médicale – se rend utile.

Jeu de confort

Après un réveil en douceur, les deux équipes se rejoignent afin de tenter de remporter l'épreuve du jour. Les gagnants gagnent un kit de pêche, qui leur permettrait de se nourrir. Mais pour pouvoir pêcher du poisson, les candidats doivent relever le mythique défi des flambeaux. Le principe : embraser en premier sa vasque. Pour cela, il faut, en portant les porte-feu qui pèsent chacun 70 kg, passer six obstacles et récupérer les flambeaux. Après coup, un aventurier par équipe sera désigné afin d'être hissé jusqu'à la vasque et l'allumer. Pour un souci d'équité, un tirage au sort est effectué entre les cinq femmes des Jaunes. Et c'est Magalie qui ne participera pas au jeu.

La course est serrée, les Jaunes prennent rapidement de l'avance. Mais, ralentis par la corpulence d'André, ils perdent l'avantage. Les anciens, bien coordonnés, semblent motivés à l'idée de remporter une première épreuve. Maxime et Marta, tous les deux choisis pour allumer la vasque, se démènent afin de remporter le jeu. Et l'épreuve est finalement gagnée par les Rouges ! Une première victoire collective pour les anciens, qui enchante l'ensemble de l'équipe. Caroline, émue, fond même en larmes.

Paradis perdu

Pour cette deuxième expédition au paradis perdu, les anciens ont la possibilité de choisir lequel des Jaunes accompagnera l'un d'entre eux sur place. Après réflexion, c'est André qui est invité à rejoindre le camp des anciens avant de rejoindre le paradis perdu en compagnie de Maxime. À la tombée de la nuit, après de longues heures de recherche, le binôme se décide à prendre une pause, le temps de discuter et de s'endormir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux aventuriers semblent s'entendre à merveille. En effet, ils prévoient même une éventuelle future alliance lors de la réunification...

Mais, au lendemain, c'est peine perdue pour André et Maxime. Les fouilles des deux aventuriers ne sont pas concluantes, et ils rentrent bredouilles dans leurs campements respectifs. Si les Rouges ont cru Maxime sur parole lorsqu'il leur a confié n'avoir rien trouvé sur le paradis perdu, André n'a pas reçu le même accueil. En effet, certains doutent du jeune aventurier. Tugdual et Mel pensent alors qu'il leur ment et qu'il cache sa trouvaille.

Déjà des tensions chez les jeunes

Bien qu'ils n'aient pas remporté le kit de pêche, les moins de 30 ans sont décidés à rapporter du poisson. Marvyn et Théotime prennent alors l'initiative de pêcher. Et les deux aventuriers parviennent à récupérer des oursins et quelques poissons. Seulement, de retour sur le camp, Marvyn et Théotime préviennent qu'ils ont l'intention de garder pour eux les meilleurs morceaux. Et il n'en fallait pas plus pour énerver Mel et Tiffany qui déplorent une "mentalité d'égoïste". Après une discussion avec Tugdual, Mel s'excuse. Toutefois, les deux aventuriers restent dans le collimateur de la jeune femme.

Épreuve d'immunité et stratégies

Il s'agit du Grand Bleu : une épreuve mythique de Koh-Lanta. Le principe est simple : il faut rapporter le plus vite possible dix symboles plongés dans l'eau. Tiffany ne participera pas à ce jeu afin que les deux équipes soient équitables. Après une course aquatique au coude-à-coude, les Rouges ressortent grands gagnants. Une nouvelle victoire, après le jeu de confort, qui met du baume au coeur à ceux qui sont ressortis perdants des épreuves de la semaine dernière.

Les Jaunes, qui viennent de perdre pour la deuxième fois, se concentrent sur une stratégie à adopter en vue du conseil. Alors que l'ensemble des candidats murmurent le nom de May, Mel et Thomas s'allient afin de faire tomber le trio formé par André, Marvyn et Théotime. Avec Tugdual, Marta et Tiffany, ils décident en secret de voter contre Marvyn.

Conseil

Les précédentes stratégies seront-elles respectées ? Réponse... Les votes sont serrés jusqu'à la dernière minute entre May et Marvyn. Finalement, c'est Marvyn qui est éliminé, à sa grande surprise. André, touché, essuie ses larmes, tandis que Théotime lui aussi très ému reste bouche bée. Après le dépouillement, le candidat sortant n'y croit toujours pas. "Je suis vraiment surpris, je ne m'y attendais pas du tout", lâche-t-il avant de demander des explications. "Pour moi, c'est l'arroseur arrosé. Vous avez créé un clan tous les trois avec André et Théotime. (...) Je savais très bien qu'à un moment vous alliez nous éliminer", répond Mel. Dans la foulée, la jeune femme a évoqué une "manipulation" de la part de Marvyn. Des propos qui ont fait éclater un clash au sein de l'équipe jaune, qui ne semble plus si soudée...