Koh-Lanta Fidji : Delphine éliminée, un départ et un demi-collier d'immunité !

Vendredi 1er septembre, TF1 a dévoilé le premier numéro de Koh-Lanta Fidji. Pour la première fois, le programme a été tourné aux îles Fidji. Autre nouveauté, cette édition voit deux générations s'affronter. Voici le résumé de cette première soirée riche en rebondissements !

Choc des générations

Alors que l'édition précédente avait dévoilé pour la première fois une troisième équipe, celle des Bleus, cette fois-ci, Koh-Lanta oppose les candidats de moins de 30 ans à ceux de plus de 30 ans.

L'équipe des jeunes (les jaunes, Coravu) : André (19 ans), étudiant en commerce ; Marta (20 ans), étudiante en marketing digital ; Marvyn (20 ans), commercial dans une start-up ; Thomas (21 ans), étudiant en école de commerce ; Marine (21 ans), infirmière ; Tiffany (22 ans), étudiante en art dramatique ; Théotime (23 ans), gérant de food-truck ; Mel (25 ans), étudiante en marketing digital ; Tugdual (27 ans), community manager et Magalie (29 ans), danseuse professionnelle.

L'équipe des plus anciens (les rouges, Makawa) : Caroline (31 ans), directrice de maison de retraite ; Romain (31 ans), coach sportif ; Mélanie (34 ans), en recherche d'emploi ; Maxime (38 ans), patron de restaurant ; Delphine (39 ans), géologue ; Sébastien (43 ans), routier ; Sandrine (43 ans), directrice de relation clientèle ; Fabian (47 ans), travailleur social ; Manu (57 ans), gérant de société et Marguerite (52 ans), dirigeante de start-up.

Jeu de confort

Les Survivors, répartis dans des canots, n'ont pas encore rejoint leur île qu'ils participent déjà à leur premier défi. Le principe : quitter leur petite embarcation, grimper sur le voilier afin de récupérer des éléments essentiels à leur survie. Puis, positionner ces derniers sur leur radeau et rejoindre la plage.

En parallèle, chaque équipe peut envoyer un nageur récupérer une réserve de 5 kilos de riz qui se trouve sur la plage. Les jaunes ont fait une erreur stratégique en opposant Théotime à Romain, très sportif, pour rejoindre au plus vite le rivage. Une décision qui mène à la victoire de Romain qui ramène donc du riz sur le camp rouge. En ce qui concerne la course générale, ce sont les jaunes qui gagnent le défi. Ils repartent avec tout ce qu'ils ont ramassé : du bambou, un peu de nourriture, des planches...

Le paradis perdu

Autre grande nouveauté : les aventuriers ont accès à un "paradis perdu". Une île où se cachent onze coffres, chacun recelant un avantage à jouer sur le moment ou plus tard dans le jeu. Les candidats tentent donc de découvrir ces onze coffres en binômes. Ce n'est toutefois pas avec un allié qu'ils vont s'y rendre pendant 24 heures, mais avec... un adversaire ! En effet, un membre de l'équipe jaune ainsi qu'un membre de l'équipe rouge doivent travailler ensemble afin d'espérer se partager le gain. Une nouveauté qui peut créer de sacrées intrigues puisque, comme l'annonce Denis Brogniart, dans dix jours, la constitution des équipes va être bouleversée.

Romain qui a gagné le riz a l'opportunité d'aller sur l'île. Il choisit d'emmener Thomas avec lui. Les deux hommes, qui partent immédiatement, trouvent vite un coffre. Ensemble, ils découvrent qu'ils ont chacun une moitié de collier d'immunité. Cela signifie qu'elles doivent être rassemblées pour protéger l'un d'entre eux de l'élimination. Ils peuvent aussi donner leur moitié à d'autres aventuriers. Après discussion, ils décident de faire part de leur trouvaille aux membres de leur équipe.

Épreuve d'immunité

Le but : Reconstituer une fresque à l'aide de six rouleaux de tissu qui se trouvent en mer. Pour les récupérer, les aventuriers ont pour mission de libérer une corde enroulée dans des treuils, de l'attacher ensuite à une plateforme et de libérer cette dernière afin de la ramener sur la plage avec les rouleaux.

Chaque équipe met au point sa stratégie. Ce sont les rouges qui arrivent en premier à la plateforme. Les jaunes sont à la traîne mais grâce à Thomas qui s'épuise sous l'eau sans être aidé par ses deux coéquipières, au bon coup d'oeil de Tugdual et aux hésitations des rouges, les jaunes repartent et finissent par rattraper leur retard : ils gagnent le défi.

De retour sur leur camp, ils tentent de faire le feu (la veille, Théotime a obtenu des étincelles mais pas de flammes) et ils y parviennent !

Abandon et nouvelle venue

Une nouvelle nuit passe et au petit matin, Marine est dans un triste état. Dès l'épreuve de confort, l'infirmière a montré des signes de faiblesse. Elle n'arrive d'ailleurs plus à se déplacer. Un médecin est appelé, il décide de l'emmener à l'infirmerie. Denis Brogniart lui annonce quelques heures plus tard que son coup de fatigue est trop grave pour qu'elle continue l'aventure. C'est en larmes qu'elle écoute cette nouvelle terrible. L'information est ensuite révélée aux jaunes. Et comme le veut la règle, après un abandon lié à un problème médical, un candidat doit le remplacer. Il s'agit de May (20 ans, étudiante en lettres modernes), une ceinture noire de judo qui rêve de faire Koh-Lanta depuis qu'elle a 5 ans.

Conseil

C'est l'heure du conseil. Marguerite est en danger parce qu'elle est l'une des plus âgées de l'aventure et qu'elle s'est mise très en retrait sur le camp. Le nom de Delphine est également cité car elle semble plus fragile psychologiquement que les autres membres de l'équipe rouge.

Après les réflexions, place au vote et au dépouillement. Avec 6 voix contre elle et 4 contre Marguerite, c'est Delphine qui est éliminée. "Partir en premier, c'est la plus mauvaise place. J'ai été ravie de partager ces trois jours avec vous et je vous souhaite de vous éclater et d'aller loin", déclare-t-elle.