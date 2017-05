Denis Brogniart : Il s'éclate sur le tournage du prochain Koh-Lanta !

Depuis quinze ans, Denis Brogniart peut se targuer de travailler dans les plus beaux endroits de la planète. Thaïlande, Costa Rica, Philippines, Cambodge... L'animateur de Koh-Lanta tourne plusieurs semaines par an sur des plages de rêve et bien sûr ensoleillées. Un plaisir qu'il aime partager avec ses followers...

Alors que la réunification bat son plein sur TF1 dans Koh-Lanta Cambodge, l'homme de 49 ans est actuellement à l'autre bout de la planète pour tourner la prochaine édition du jeu d'aventure de TF1. C'est pour les îles Fidji que Denis Brogniart s'est envolé il y a quelques jours. Et comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, entre deux scènes à réaliser avec les naufragés qui ont été sélectionnés pour cette nouvelle saison, le présentateur s'éclate.

Cycliste chevronné, il n'hésite par exemple pas à pédaler au milieu d'un sublime paysage composé d'eau turquoise, de cocotiers et d'impressionnantes falaises. Et quand il a chaud, Denis Brogniart découvre les incroyables grottes que propose l'île. "Collyre obligatoire tellement c'est beau (...) Pour le plaisir des yeux, ce dégradé incroyable de couleurs à 18 000 km de la France. Rarement vu aussi beau les amis", écrit-il même en légende des multiples photos postées sur Twitter.

Eh oui, Denis Brogniart sait quelle chance il a de travailler dans ces conditions. Si le tournage a débuté il y a quelques jours, comme nous l'avons appris, il a pris un peu de retard à cause d'un drame survenu fin février. L'archipel des îles Fidji a été victime d'un cyclone qui a fait de nombreux dégâts et tué une vingtaine de personnes. La production n'a pu y établir ses quartiers afin d'installer les constructions nécessaires aux équipes techniques.