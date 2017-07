Koh-Lanta Fidji: Les jeunes affrontent les anciens, 11 coffres qui changent tout

Tandis que la finale de Koh-Lanta Cambodge – dont Frédéric est sorti grand gagnant – a été diffusée le 16 juin dernier sur TF1, la nouvelle saison du jeu d'aventure est déjà dans la boîte. Ce mercredi 12 juillet 2017, les équipes de Koh-Lanta ont dévoilé les nouveautés du prochain programme, tourné aux îles Fidji, lors d'une conférence de presse.

Choc des générations

Si, lors de la saison dernière, les téléspectateurs ont été surpris de découvrir une troisième équipe, celle des Bleus, cette fois-ci, Koh-Lanta revient à ses fondamentaux en proposant deux équipes : les Jaunes et les Rouges. Seulement, la première ne sera composée que de candidats âgés de moins de 30 ans. La seconde sera constituée de participants ayant plus de 30 ans. Un véritable choc des générations.

Des coffres surprise dissimulés sur une île

Autre grande nouveauté cette saison : les aventuriers auront accès à un "paradis perdu". Sur cette île se cachent onze coffres qui recèlent chacun un avantage à jouer sur le moment ou plus tard dans le jeu. Les candidats tenteront de découvrir ces onze coffres en binômes. Ce n'est toutefois pas avec un allié qu'ils vont s'y rendre, mais avec... un adversaire ! En effet, un membre de l'équipe Jaune ainsi qu'un membre de l'équipe Rouge devront travailler ensemble afin d'espérer se partager le gain. Celui-ci peut être un demi-collier d'immunité par exemple. Une nouveauté qui peut créer de grandes intrigues, car les équipes sont amenées à évoluer au cours de l'aventure.

Un cadre de tournage idyllique

Enfin, les images ont été tournées aux îles Fidji, un véritable paradis sur terre. "En termes de plages et de qualité de l'eau, jamais on n'a rencontré un paysage aussi paradisiaque, pur et vierge", a déclaré Denis Brogniart. Comme l'avait déjà avoué l'animateur de Koh-Lanta, les équipes doivent souvent faire face à un cadre pollué et des plages envahies de déchets. Un souci qui ne se posera pas aux îles Fidji. En effet, en plus de la sublime végétation, le pays dispose de plages de sable blanc et d'eau cristalline. Une première depuis les débuts du jeu d'aventure de TF1.