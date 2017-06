Finale de Koh-Lanta Cambodge : Frédéric sacré gagnant, Clémentine en larmes

Après l'épreuve d'orientation et celle des poteaux, Clémentine et Frédéric sont les derniers finalistes de Koh-Lanta, Cambodge.

Conseil final

Comme le veut la règle, ils doivent se présenter face au jury final composé de : Marjorie, Kelly, Claire, Corentin, Sandro, Sébastien, ainsi que des deux derniers candidats éliminés.

Mais avant, le fameux jury découvre que c'est Mathilde qui a échoué à l'orientation et Vincent qui n'a pas été choisi par Clémentine alors qu'il n'est pas tombé le premier des poteaux. Pour les candidats c'est une mauvaise nouvelle car Vincent était leur chouchou. Sa performance est néanmoins saluée.

C'est ensuite au tour de Clémentine et Frédéric de faire leur entrée et d'écouter ce que leurs ex-partenaires ont à dire. Sébastien regrette d'avoir été éliminé par Clémentine et avoue avoir du mal à digérer la façon dont elle a justifié ce choix : en disant qu'il était trop dangereux pour la suite de l'aventure. Sandro prend ensuite la parole et met en avant le fait qu'elle a "pollué" son aventure en tenant des discours différents, votant parfois au mérite, parfois non.

Clémentine est ensuite invitée à expliquer son fameux geste fait à Frédéric – elle lui a proposé de ne pas utiliser ses deux votes contre lui s'il la privilégiait lors du dernier confort. Une fois encore, Clémentine assume tout.

Mathilde, elle, profite du conseil pour dire qu'elle regrette d'avoir aidé Frédéric lors de l'orientation. Elle n'a surtout pas aimé son explosion de joie, faite face à elle, lorsqu'il a trouvé le poignard. Le finaliste se défend en rappelant qu'elle l'a suivi jusqu'à la souche... Ça tourne un peu en rond. Tout se conclut avec le vote du jury final.

Dépouillement en direct à Paris

Réunis autour de Denis Brogniart, les aventuriers vont enfin savoir qui des deux finalistes remportera les 100 000 euros.

Mais avant, plusieurs candidats prennent la parole dont Yassin qui offre son collier d'immunité à Dylan, lequel l'a aidé à faire en sorte que Manuella l'obtienne lors du premier épisode. Quelques membres du conseil final ont ensuite des mots pour les deux finalistes.

Place au dernier dépouillement de la saison.

Avec six voix en sa faveur, c'est Frédéric qui gagne Koh-Lanta !