Finale de Koh-Lanta Cambodge : Clémentine gagne les poteaux et choisit Frédéric

C'est au Cambodge qu'a été tournée cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Une édition particulière puisque, cette année, vingt-et-un Survivors ont été répartis en trois équipes : les rouges, les jaunes et les bleus. En ce soir de finale, ils ne sont plus que quatre – Clémentine, Mathilde, Vincent et Frédéric – à pouvoir prétendre au titre de plus grand aventurier. Alors, qui sont les deux candidats qui ont accédé aux poteaux ? Réponse tout de suite !

Épreuve d'orientation

Afin de se qualifier, les naufragés doivent trouver un des trois poignards cachés. Pour ce faire, il faut d'abord découvrir dans quelle zone ils se trouvent. Celles-ci sont définies par trois points très identifiés et identifiables : une souche crinière, un arbre main et une termitière rouge. Une fois la zone trouvée, les finalistes doivent ensuite dégoter, dans un rayon de vingt pas autour de ce point, une balise sur laquelle apparaîtra une couleur qui correspond à une direction et un chiffre indiquant le nombre de pas à effectuer pour trouver le poignard.

Vincent part vers la souche crinière, Clémentine vers la termitière, Mathilde s'intéresse à l'arbre main, à l'instar de Frédéric. Pour ce dernier tout commence mal. Il tient sa boussole à l'envers et part dans la mauvaise direction. Heureusement, il s'en rend vite compte.

Alors que Mathilde, Vincent et Frédéric commencent à peine leurs recherches et se perdent que Clémentine trouve déjà sa termitière, ainsi que la balise et le poignard ! Il ne lui a fallu que 43 minutes pour gagner l'épreuve d'orientation.

Frédéric, lui, tombe presque par hasard sur l'arbre main et court vers la table d'orientation alors qu'il a oublié de regarder la couleur qui se trouve sur la balise ! Il revient donc en arrière et cherche sa balise lorsque Mathilde et Vincent débarquent dans son secteur et se mettent en quête de la même chose que lui. Pire, ils trouvent tous les deux la balise avant Frédéric ! Seule différence entre eux, Mathilde suit la mauvaise direction car elle confond le bleu marine et le noir... Vincent trouve finalement le poignard. Il lui a fallu 3h20 pour finir l'épreuve. Frédéric est déçu car Vincent et lui avaient décidé de ne pas aller sur le même terrain que l'autre.

L'incroyable geste de Mathilde

Les candidats se suivent. Frédéric trouve la souche crinière et... la montre à Mathilde ! C'est à croire qu'il ne veut pas gagner ! D'ailleurs, Mathilde tombe en quelques secondes sur la balise. Frédéric la suit de près mais croit voir du rouge et non du rose être dessiné dessus. Résultat, ils partent tous les deux dans des directions différentes et comprennent qu'il y a un problème. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Mathilde explique alors à Frédéric son erreur et lui indique même le cap à suivre !

Les adversaires cherchent donc la même chose, au même endroit. Au final, c'est Frédéric qui met la main sur le dernier poignard. Il se qualifie donc pour les poteaux. Il peut dire merci à Mathilde...

Épreuve des poteaux

Clémentine, Vincent et Frédéric doivent rester debout le plus longtemps possible sur un rectangle. Une légère brise se lève alors. Clémentine manque de tomber mais retrouve vite son équilibre. Au bout d'une heure, la surface du poteau est réduite. Les candidats libèrent la partie droite de celui-ci. Tout le monde tient bon.

Deux heures et demi après le début du défi, les survivors enlèvent cette fois la partie avant de la surface. Ils tiennent à présent debout sur un poteau de 10X16 centimètres. Frédéric tombe immédiatement.

Le temps passe et Vincent chute. Clémentine gagne donc cette épreuve après 2h57 minutes. Elle obtient donc le privilège de choisir qui va se présenter avec elle face au jury final. Son choix se porte sur Frédéric car Vincent est "trop aimé".