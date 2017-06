EXCLU – Clémentine (Koh-Lanta Cambodge): Révélations sur Vincent en "caméra off"

Clémentine, vivement critiquée après la diffusion du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, souhaite rétablir la vérité sur l'élimination de Sébastien, qui a été éliminé aux portes de la finale vendredi 2 juin.

Avant de quitter le jeu, le candidat – qui participera prochainement à Ninja Warrior – aurait pu bénéficier d'un moment tendre avec sa compagne. En effet, Frédéric avait remporté une épreuve de confort lui permettant de passer la soirée avec la femme de sa vie. Il avait également le droit de choisir un autre aventurier, qui partagerait quant à lui un déjeuner avec un proche. Alors que Frédéric semblait décidé à désigner Sébastien, Clémentine a redistribué les cartes du jeu en lui chuchotant : "Je te sauve. Deux votes, deux !" La prof de badminton sous-entendait là que si elle pouvait retrouver son chéri Valentin, elle promettait à Frédéric de le protéger lors du conseil. Finalement, le quadragénaire a choisi Clémentine.

Très décriée, la prof de badminton s'est expliquée lors d'un récent entretien exclusif accordé à Purepeople.com. "Si j'ai un regret dans l'aventure, c'est d'avoir fait ce geste qui a été complètement instinctif, impulsif, absolument pas réfléchi pour le coup, a-t-elle confié. Pour moi, ce n'était pas du chantage, c'était en gros 'Fred, je te donne tout ce que tu veux, je te donne mes fringues, je te donne mes votes mais s'il te plaît j'ai envie de voir Valentin'." Mais si Clémentine a fait part de ses regrets à Sébastien, elle a assuré ne pas regretté d'avoir voté contre lui parce que "ça, pour le coup, c'était vraiment un choix commun".

"Vincent est venu me voir en caméra off"

Des propos expliqués plus en détail dans la suite de l'interview pour Purepeople.com. "On m'a un peu poussée à voter contre lui, a-t-elle avoué. C'est simple, Mathilde n'avait rien à craindre (...) et elle me disait en gros que c'était beaucoup plus intéressant d'éliminer Sébastien." Mathilde et Frédéric lui auraient également dit de ne pas voter contre Vincent parce que "c'est un ancien Bleu". Et puis "Sébastien est beaucoup plus dangereux".

De son côté, Vincent a profité d'un moment non tourné pour tenter d'établir une stratégie, comme l'a expliqué Clémentine. "Il est venu me voir complètement en caméra off une nuit pour me dire 'Clem je vote contre Sébastien si tu mets tes deux votes contre lui'. Il n'a pas tenu sa parole et je lui en ai beaucoup voulu, il le sait. Au final, c'est encore et toujours moi qui passe pour la méchante", a-t-elle regretté. Pour information, l'ex-rugbyman a finalement voté contre Clémentine, tout en sachant qu'elle était intouchable...

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.