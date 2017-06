Koh-Lanta Cambodge: Sébastien éliminé, Clémentine manipulatrice, Vincent écoeuré

Dans ce nouvel épisode, les naufragés ont une ultime chance de tenter de se qualifier pour la finale de Koh-Lanta Cambodge.

Dernier confort de Koh-Lanta

Règle : Chaque candidat possède deux poteries et doit casser le plus de poteries adverses.

Récompense : Revoir ses proches. S'il gagne, Vincent peut passer une soirée exceptionnelle avec sa soeur – sa compagne étant enceinte de 4 mois, elle n'a pas fait le déplacement –, Clémentine avec Valentin, son compagnon depuis deux ans. Sébastien, lui, peut revoir Lise, sa compagne et mère de ses deux enfants. Pour Mathilde c'est sa mère qui a fait le déplacement. Franck pourrait quant à lui passer un beau moment avec sa femme.

Sébastien brise une poterie de Vincent. Vincent casse une de Clémentine qui elle-même détruit une de Sébastien. Sébastien s'attaque Mathilde avec succès. Frédéric qui est le seul à avoir encore ses deux chances de retrouver sa femme choisit de s'en prendre à Mathilde... qui, à cause de lui, est la première éliminée. Elle fait donc ses adieux à sa maman.

Puis, tout le monde se retrouve à égalité lorsque Sébastien casse une poterie de Frédéric. Ce dernier élimine alors Clémentine. Les au revoir avec Valentin sont déchirants. Frédéric choisit ensuite de s'en prendre à Vincent et l'écarte du jeu. Tout se joue entre Frédéric et Sébastien. Et c'est Frédéric qui remporte l'épreuve.

Chantage de Clémentine

Il peut donc passer la soirée et partager un excellent repas avec sa compagne. Mais avant de partir il a la possibilité d'offrir un déjeuner à un de ses camarades. Et alors qu'il voulait choisir Sébastien, Clémentine le soudoie ! "Je te sauve. Deux votes, deux !", lance la candidate la plus détestée de France. Résultat, le Survivor change d'avis. Un geste franchement peu sportif et qui risque de remuer la Toile !

Le fait que Frédéric cède aux votes de Clémentine déçoit beaucoup mais étrangement, personne ne semble en vouloir à Clémentine d'avoir soudoyé leur partenaire. En même temps elle lance aux autres : "Je sais que Fred m'a choisi parce que j'ai les deux votes et vu la façon dont il m'a regardée j'ai bien vu qu'il attendait quelque chose..." Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Survivor ment sans aucune gêne ! Pire quand Frédéric est revenu de son confort et qu'il dit qu'il a donné l'opportunité à Clémentine de passer du temps avec son chéri parce qu'elle le regardait de façon très amoureuse, elle, répond, l'air de rien : "Oui, comme n'importe qui."

Dernière épreuve d'immunité

Règle : Les candidats doivent disposer trente dominos et les placer sur une poutre de cinq mètres. Le but, faire tomber son dernier domino dans un panier, lorsque le candidat pousse le premier de la structure. Bien sûr, le tout est disposé tout est pour que les pièces tombent. Et alors qu'elle n'a jamais gagné d'épreuve en individuelle c'est Clémentine qui remporte celle-ci ! Elle est donc qualifiée pour la finale de Koh-Lanta !

Rien ne va plus pour Sébastien qui apprend de la bouche de Clémentine qu'il risque d'être éliminé au prochain Conseil car il est considéré comme trop fort. Une nouvelle qu'il digère mal car tout le monde s'était mis d'accord pour voter au mérite. Après une nuit de sommeil, Sébastien est révolté par le retournement de veste de Clémentine avec qui il avait conclu un pacte. Mais, à présent, elle assume être prête à tout pour gagner, quitte à éliminer les plus méritants !

Manipulations et larmes

Face à la caméra, Clémentine fond en larmes car elle en a marre que "Sébastien la fasse culpabiliser". De son côté, Vincent qui a vu la manipulation de Clémentine lors de l'épreuve de confort s'explique avec Frédéric. Il est déçu d'elle et trouve son geste sale. Il décide donc de voter contre Clémentine même si cela ne sert à rien puisqu'elle a un collier d'immunité et possède les deux votes de Clair. Très honnête, il l'avoue à Clémentine. Face aux mots de Vincent, Clémentine craque et lance : "Votez contre moi et je ne sors pas mon collier." Plus rien ne va avant le Conseil.

Alors qu'il avait tout pour gagner Koh-Lanta, c'est Sébastien qui est éliminé.