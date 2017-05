Koh-Lanta Camboge – Clémentine "détestée par toute la France" : "C'est bizarre..."

"Sandro, t'es bête ou quoi !! En une phrase et un retournement de veste, Clémentine est devenue la candidate la plus détestée de Koh-Lanta Cambodge. La façon dont elle a oeuvré pour le départ de Yassin, ses mots durs contre Sandro lors du conseil et sa façon d'être tout court dans le jeu a filé des crises d'urticaires à de nombreux téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a ainsi été la victime de montages photo douteux, d'insultes et de beaucoup de railleries. Mais il en faut plus pour la déstabiliser...

Au site Télé Star, Clémentine avoue avoir souffert de ces attaques au début : "Les premiers commentaires m'ont fait mal. Ils n'ont fait que s'amplifier depuis le départ organisé de Yassin. On s'y habitue." Et d'ajouter : "Clairement, ça me rend plus forte. J'accepte complètement qu'on puisse me voir comme ça. (...) Mais c'est clair que ça fait bizarre de se faire détester par toute la France !"

Pour sa défense, celle qui s'est donc "habituée" à être attaquée déclare "être une crème" dans la vie. Puis, elle tente de justifier son comportement parfois excessif. "Je suis un petit volcan. Et je déteste la défaite que ce soit au sport ou dans des jeux de société", lâche-t-elle en précisant ensuite que la faim et le manque de sommeil n'ont pas aidé. Mouais...