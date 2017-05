Koh-Lanta Cambodge : Clémentine massacre Sandro... et se fait trasher !

Mais la vindicte populaire ne risque pas de choquer Clémentine : compétitrice dans l'âme, elle assume tout et se targue d'offrir à l'émission un personnage fort : "En regardant mon visage, on sait ce que je ressens. La production adore mon personnage rien que pour ça !, assure-t-elle au site de Télé Loisirs. On voit tellement ma colère facilement, on voit quand je "chouine" et quand je râle. Me faire passer à la télé pour la nana qui ne fait que râler, c'est juste un régal pour eux ! Je le savais et je sais comme je suis. J'assume complètement mon personnage. Pourtant dans la vie, je suis aussi quelqu'un de jovial, qui bouffe la vie à pleines dents... Ça me fait un peu de peine de ne voir que ce côté-là de moi."

Oui, j'ai mis un coup de couteau dans le dos de Sandro, je l'ai trahi

Auprès de nos confrères, la candidate honnie ne cache rien de son ressentiment suite au bluff de Sandro et de la coalition qui s'est mise en place à son insu : "Je savais que j'allais avoir le mauvais rôle, indique-t-elle. On a décidé de lui faire à notre tour un coup de bluff. Ce n'est pas moi plus qu'un autre qui ai dit qu'on allait le faire. J'ai juste dit que je voulais bien être celle qui fasse pencher la balance. J'ai sorti mes plus grands talents d'actrice pour lui faire croire qu'on allait éliminer Marjorie. Je lui ai menti. (...) Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait dans Koh-Lanta. J'ai joué cartes sur table, j'ai joué mon aventure au jour le jour. J'avoue, je suis une girouette. Je me laissais un peu influencer par l'esprit de groupe, même par rapport à Yassin. J'allais dans le sens du groupe. Je n'ai pas cherché à être stratégique."

Et d'admettre crânement : "J'ai mis un coup de couteau dans le dos de Sandro, je l'ai trahi. Je sais qu'il ne s'y attendait pas et que ça lui a fait énormément de mal. Mais je ne le regrette pas." Si elle assure que tous deux sont aujourd'hui "en très bons termes" - "c'est un jeu, on est grands, on n'est pas débiles" -, il n'est pas certain en revanche que les téléspectateurs passent aussi facilement l'éponge.