Koh-Lanta Cambodge - Yassin et Vincent éliminés : Le public en colère !

Vendredi 28 avril, l'épisode de Koh-Lanta Cambodge (TF1) du jour a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Entre la séquence des ambassadeurs, la réunification des bleus et des rouges puis les éliminations successives de Yassin et Vincent (deux aventuriers particulièrement forts !), la Toile a été en ébullition !

Yassin n'était peut-être pas l'aventurier le plus apprécié par ses camarades mais sa sortie après la rencontre des ambassadeurs Sandro (équipe rouge) et Mathilde (équipe bleue) a irrité bon nombre de téléspectateurs. En effet, nombreux sont ceux à avoir critiqué le représentant rouge et son équipe qui s'étaient mis secrètement d'accord pour sacrifier l'un des leurs... et le plus fort !

"Si Sandro accepte la proposition de Mathilde et évince Yassin, je boycotte #KohLanta", "Très hâte que Sandro se fasse sortir et que Clémentine s'étouffe avec son riz, Yassin part avec une classe absolue, bravo à lui #KohLanta", "Et dire que Yassin avait dit dix minutes avant 'Sandro, je lui fais confiance à 100%'", "Sandro, le mec il tombe en même temps que Marjorie et il ose éliminer Yassin, mais quelle horreur !", pouvait-on lire par exemple au milieu d'une multitude de tweets.

Quelques minutes plus tard, c'est Vincent qui a fait les frais de cette stratégie d'élimination des candidats les plus dangereux lors du conseil. Face à une tribu réunifiée, le jeune homme a été la cible de six votes d'anciens rouges ! "Ok, donc après Yassin c'est Vincent qui sort, je ne regarde plus Koh-Lanta. Denis Brogniart, ramène-moi ces candidats et vire-moi Clémentine !", a par exemple commenté Valérie Damidot, grande fan du programme. Et d'être rejointe par les twittos : "Vincent ne méritait vraiment pas de sortir ce soir en premier, honte sur les rouges ce soir !", "Eliminer Yassin et Vincent dans la même soirée, y'a plus aucun intérêt à regarder Koh-Lanta", "Finalement, Koh-Lanta c'est pour les lâches, les fourbes et les traîtres..."

Que le public se rassure, à en croire les dernières images de l'épisode, l'un de deux candidats bafoués devrait faire son retour très prochainement !