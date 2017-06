Koh-Lanta Cambodge - Sébastien éliminé : Denis Brogniart révèle un scoop !

Ce 2 juin 2017, Sébastien était contre toute attente éliminé de l'aventure Koh-Lanta Cambodge sur TF1 à l'occasion de la demi-finale. Une sortie qu'il doit en grande partie à la trahison de son alliée Clémentine, très critiquée sur les réseaux sociaux...

Dans ce contexte, afin de calmer la colère des supporters de Sébastien, Denis Brogniart a fait une annonce sur son compte Twitter après la diffusion de l'épisode. "Les amis, Koh-Lanta est un jeu où la stratégie joue un rôle et ce depuis quinze ans. Les aventuriers sont seuls maîtres de leur destin. Grosse pensée pour toi cher Sébastien. Bravo pour ton parcours. On te retrouve et c'est un scoop dans Ninja Warrior prochainement sur TF1 !", a-t-il annoncé avec enthousiasme. Et le principal intéressé de répondre ce 3 juin, tout aussi enthousiaste : "Merci ! Une aventure incroyable se termine, une nouvelle pointe le bout de son nez et toujours avec le meilleur, Denis Brogniart !"

Evidemment, les internautes ont eux aussi réagi à ce "scoop" concernant le moniteur d'escalade de 35 ans. "Merci pour votre parcours, dommage que la pire candidate jamais vue dans l'émission soit tombée la même année que vous", "Tu étais au-dessus du lot, ne sois pas déçu. Tu as livré un superbe exemple de sportivité", "Au moins dans Ninja Warrior on ne vote pas contre les vrais méritants. Et Seb, tu es un warrior !", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

Dans Ninja Warrior, dont on ignore toujours la date de lancement, Sébastien pourra se mesurer à d'autres personnalités telles qu'Alicia Aylies (Miss France 2017), Julien de Secret Story 10, Baptiste Giabiconi, Benoît et Jesta de Koh-Lanta mais aussi Frédérick Bousquet.

Koh-Lanta Cambodge, la finale, c'est le 16 juin à 21h sur TF1.