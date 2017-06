Koh-Lanta Cambodge – Frédéric : Son soutien à l'association Grégory Lemarchal

Vendredi 16 juin, Clémentine, Mathilde, Vincent et Frédéric s'affronteront lors de la grande finale de Koh-Lanta Cambodge. Interviewé par nos confrères de TVMag, Fred s'est confié sur son état d'esprit et a révélé ce qu'il ferait de ses 100 000 euros s'il remportait le titre de meilleur aventurier.

Satisfait de son parcours, le survivor est tout d'abord revenu sur sa relation houleuse avec un autre membre de l'équipe bleue, Yves. "Je me suis surpris à me demander comment j'avais pu garder mon calme. Je suis quand même monté au créneau mais quand on voit les images, je me dis que j'aurais pu exploser. J'ai dit ce que j'avais à dire mais j'ai préféré garder mon énergie car je savais que ça n'aurait pas changé grand-chose", déclare-t-il.

Puis, il a accepté de revenir sur son choix de privilégier Clémentine à Sébastien lors de la dernière épreuve de confort. Un choix influencé par une proposition très alléchante de la candidate : "Dans ma tête, je voulais choisir Sébastien, c'était évident. En juste retour du confort précédent. Et Clémentine me fait ce geste-là [avec ses doigts elle lui a fait comprendre qu'elle pourrait lui faire bénéficier de quelques avantages, NDLR]. Tout de suite, je me sens un peu pris dans les cordes parce que je n'avais que quelques secondes pour prendre ma décision."

Prêt à retrouver ses compagnons de jeu lors de la grande finale de Koh-Lanta, le naufragé a dévoilé ce qu'il ferait de ses 100 000 euros s'il gagnait le jeu. "Si j'avais cette opportunité-là, j'en ferais profiter mes proches, je ferais un don à l'association Grégory Lemarchal, j'en placerais une partie." Association créée en l'honneur du participant à la Star Academy, mort il y a dix ans de la mucoviscidose. Ce don pourrait servir à financer une Maison Grégory Lemarchal, qui permettrait d'accompagner les personnes atteintes de mucoviscidose en dehors de l'hôpital.