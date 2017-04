Grégory Lemarchal : "Il attendait une greffe pulmonaire qu'il n'a pas eue"

Ce 30 avril, cela fait dix ans que le chanteur Grégory Lemarchal nous a quittés. Le vainqueur de la Star Academy en 2004 avait non seulement conquis les coeurs avec sa voix et sa gentillesse, mais il avait mis sa notoriété artistique au service des malades de la mucoviscidose, dont il était atteint. Un combat contre la maladie qui est poursuivi par sa famille.

Quelques semaines après sa disparition, ses parents et sa soeur ont créé l'Association Gregory Lemarchal pour continuer de lutter contre la mucoviscidose. Une décennie plus tard, un bilan s'impose : cinq millions d'euros en faveur de la recherche, mais aussi des locaux rénovés dans des hôpitaux qui accueillent les malades, comme c'est le cas à Bron (Rhône) au service de pneumologie. Bientôt arrivera l'ou­ver­ture d'une maison de soin bapti­sée d'après leur fils. Ce centre devrait accueillir des patients ayant besoin d'un trai­te­ment, et propo­ser un accom­pa­gne­ment aux malades comme à leurs proches. "Les travaux commencent à l'au­tomne, et nous comp­tons ouvrir la maison fin 2018," avaient-ils à Télé Star.

Pendant un an, une équipe de Grands Reportages a suivi Pierre et Laurence, les parents de l'interprète d'Ecris l'histoire, pour faire partager le travail quotidien de leur association. "Le couple livre des images d'archives inédites de Grégory Lemarchal. Des photos d'enfance avec sa soeur Leslie à ses premiers pas sur scène dans un camping du sud de la France", lit-on sur LCI.fr. "Il attendait à un moment donné une greffe pulmonaire qu'il n'a pas eue", confie avec émotion son père aux caméras de Grands Reportages. Un numéro qui promet d'être bouleversant.



Sous son regard - le combat continue, dimanche 30 avril à 13h35 sur TF1.