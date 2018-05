Melania Trump : L'épouse du président américain hospitalisée et opérée

Melania Trump est à l'hôpital. Lundi 14 mai 2018, le service presse de la Maison Blanche a annoncé que la première dame des Etats-Unis avait opérée dans la matinée pour traiter un problème "bénin" au rein. Âgée de 49 ans, l'épouse du président Donald Trump "devrait rester hospitalisée toute la semaine", a-t-il été précisé.

Se voulant rassurante, la Maison Blanche a ajouté que l'opération s'était bien déroulée et que la maman de Barron (12 ans) débutait sa convalescence en toute sérénité. "La procédure a été couronnée de succès et il n'y a pas eu de complications", a poursuivi la porte-parole de la First Lady dans son communiqué. Melania Trump se trouve à l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington.

La dernière apparition officielle de Melania Trump remonte au 10 mai lorsqu'elle avait accompagné son mari pour accueillir les trois détenus américains libérés par la Corée du Nord. La veille, elle avait participé à une conférence de presse pour cet événement, échangeant devant les photographes un rare geste d'affection avec son mari.