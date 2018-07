Mélanie Da Cruz enceinte en même temps que sa "soeur" : Un tendre cliché

Mélanie Da Cruz sera bientôt maman... mais ce que l'on savait moins, c'est que sa "sister" aussi !

Vendredi 6 juillet 2018, la starlette de télé-réalité devenue célèbre grâce à son passage dans Secret Story 9 a posté un latergram de sa baby shower organisée quelques jours plus tôt par ses proches. Sur celui-ci, on voyait la jolie blonde au ventre très arrondi prendre la pose dos à dos avec une autre blonde au ventre arrondi. "Je suis heureuse de vivre ma grossesse en même temps que ma soeur. Je t'aime ! #together #sameage #sametime #sisters #love #boys", a-t-elle écrit en légende du cliché. Pour l'heure, impossible de savoir s'il s'agit vraiment de sa soeur, d'une demi-soeur qu'elle considère comme telle ou tout simplement d'une très bonne amie...

Bien entendu, les internautes ont rapidement réagi à cette publication. "Vous êtes trop belles, félicitations !", "Ça doit être magnifique de vivre ça avec sa soeur", "Les cousins / cousines auront pas beaucoup de différence d'âge c'est génial ça !!!", "Vous êtes vraiment magnifiques toute les deux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'est en février dernier que Mélanie révélait être enceinte de son premier enfant avec le footballeur Anthony Martial, un petit garçon qu'elle appellera Swan. Depuis, elle semble très heureuse de partager son quotidien de future maman avec ses près de 2 millions d'abonnés. Aussi, si Mélanie Da Cruz deviendra bientôt maman pour la première fois, son compagnon connaît déjà le bonheur d'être père. Il a en effet une petite fille prénommée Peyton, née en 2015 de sa relation avec Samantha.