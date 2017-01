Mélanie Da Cruz et Anthony Martial : Leur réveillon sous le signe de l'amour

Mélanie Da Cruz a passé un réveillon des plus féériques ! Après une année pleine d'amour mais aussi pleine de critiques, l'ex-locataire de la Maison des Secrets de Secret Story 9 (NT1) a dit au revoir à l'année 2016 accompagnée de son footballeur de petit ami : Anthony Martial.

C'est en Angleterre, à Manchester (Anthony évolue au sein de Manchester United), que la jolie blonde de 26 ans et le sportif de 21 ans ont réveillonné avec quelques amis. Sur Instagram, Anthony Martial est sorti de sa discrétion habituelle le 1er janvier afin de publier un cliché de lui et sa belle, prenant la pose avec style, non loin d'un sapin de Noël. "Happy New Year", a-t-il indiqué sans permettre aux utilisateurs du réseau social de commenter à leur tour le cliché. Peut-être a-t-il souhaité éviter tout dérapage... on se souvient des déclarations sans concession de son ancienne petite amie (et maman de sa petite Peyton), Samantha Jacquelinet, il y a quelques mois.

Toutefois, Mélanie Da Cruz ayant pris le soin de publier le même cliché, les internautes ont finalement pu s'exprimer. "Très beau couple, vous allez très bien ensemble !", "Vous êtes magnifiques, couple parfait ! Bonne année Mélanie !", "Vous êtes un couple trop beau ! Santé, amour, bonheur, réussite à vous pour l'année 2017 !", "Vous êtes grave beau tout les deux !!", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Aussi, à la vue des autres clichés de la soirée publiés par Mélanie sur Instagram, nous sommes en droit de penser que leur réveillon a été une franche réussite.