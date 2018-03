Michel Cymes gravement blessé : "Je ne vous le souhaite pas, ça fait mal"

Jeudi 8 mars, le docteur et animateur tant aimé des Français, Michel Cymes, a fait une entrée très remarquée sur le plateau du Magazine de la santé (France 5). Et pour cause, il est arrivé le bras placé dans un attelle.

"Je me suis fait un petit bobo au ski en tombant sur la glace", a-t-il d'abord déclaré en montrant grâce à un écran et à des images d'anatomie ce que son corps a subi. Et le moins que l'on puisse dire c'est que son accident n'est pas qu'un simple bobo puisqu'il a eu une luxation acromio-claviculaire, "ce qui a arraché tous les ligaments en même temps (...) Je ne vous le souhaite pas car ça fait mal." Sympa...

Le présentateur de 60 ans a donc été opéré dès le lendemain de sa chute. Mais s'il a raconté son accident aux téléspectateurs, c'est pour une raison bien précise : les mettre en garde. Ainsi, il a déclaré : "En tombant j'ai aussi la tête qui a cogné la glace. Et si je n'avais pas eu mon casque je pense que je ne présentais plus jamais Le Magazine de la santé. Donc je vous dis ça comme ça, lorsque vous retournerez au ski, pensez à cette petite histoire et mettez un casque."

Michel Cymes a également confié qu'il garderait son attelle pendant plusieurs semaines.