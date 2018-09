Michel Cymes : Un nouveau médecin le remplace dans "Le magazine de la santé"

Le magazine de la santé fait son retour sur France 5 ce lundi 3 septembre 2018. Aux commandes, le public a retrouvé Marina Carrère d'Encausse. Mais l'animatrice, romancière et médecin de 56 ans n'était pas accompagnée de son acolyte Michel Cymes. Ce dernier a en effet pris la décision de quitter l'émission en fin de saison dernière après vingt ans de bons et loyaux services. Et qui dit départ, dit nouvelle arrivée.

Un nouveau médecin s'apprête en effet a intégrer la bande comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé Loisirs en exclusivité. Il s'agit de Fabien Doguet, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, travaillant actuellement au CHU de Rouen. C'est mi-septembre qu'il devrait faire ses premiers pas dans l'émission aux côtés de Marina Carrère d'Encausse, Régis Boxelé (médecin du sport) et Philippe Charlier (médecin légiste).

De son côté, Michel Cymes présente toujours sa chronique Ça va beaucoup mieux dans la matinale d'Yves Calvi, sur RTL au cours de laquelle il donne des conseils santé. "Aujourd'hui, j'arrête le magazine parce que j'ai envie d'aller ailleurs. (...) J'ai probablement un talk-show en deuxième partie de soirée sur la 2. C'est en cours de discussion. Il sera toujours question de santé mais ce sera totalement décalé. Et puis des fictions parce que c'est vrai que Meurtres en pays d'Oléron [téléfilm dans lequel il a joué, NDLR] a cartonné, donc ça a donné des idées", avait-il confié en juin dernier au Parisien.

Le public le retrouvera aussi aux commandes de l'émission Enquête de santé, sur France 5, et des Pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Karembeu, sur France 2.