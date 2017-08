Michel Polnareff seul : C'est fini avec Danyellah...

On avait quitté Michel Polnareff en janvier, en pleine polémique contre son producteur, mais déterminé à mettre sa compagne Danyellah et son fils adoptif Louka (6 ans) à l'abri en cas de nouvelle frayeur médicale. Le chanteur venait en effet d'annuler deux concerts en raison d'une embolie pulmonaire bilatérale et sous-entendait dans Paris Match qu'il pourrait épouser sa compagne. Sept mois plus tard, nous avons la stupeur d'apprendre la rupture du couple dans les pages d'Ici Paris.

Crise, cris, porte qui claque

Selon nos confrères, tout a basculé la semaine dernière : "Crise, cris, porte qui claque, Danyellah prend ses cliques, ses claques, son enfant et se rend à l'aéroport." La jeune femme aurait donc quitté Michel Polnareff et se serait immédiatement envolée pour retrouver sa mère à Montpellier.

Selon Ici Paris, Danyellah ne supporterait plus les absences répétées de son compagnon, tout absorbé par l'envie de poser la touche finale à un nouvel album dont on ne voit toujours pas le jour et dont la sortie a maintes fois été annoncée et repoussée. À 73 ans, Michel Polnareff ne vivrait que dans son studio, obnubilé par ce disque attendu depuis plus de vingt-sept ans par ses nombreux admirateurs. Mais si Danyellah (42 ans) est partie, son fils sous le bras, Ici Paris imagine l'artiste quitter Los Angeles et venir à Montpellier pour reconquérir celle qui a été à ses côtés durant les moments les plus difficiles de ces dernières années. Et on connaît l'attachement immense du chanteur pour son petit bonhomme, l'adorable Louka. Mais pour l'heure, l'histoire d'amour semble belle et bien terminée.

Ce n'est pas la première fois que Michel et Danyellah se séparent. Un an après la naissance de Louka, elle lui avoue qu'il n'est pas le père et qu'elle a fait appel à un don de sperme. L'Amiral vit très mal ce qu'il décrit comme une trahison mais le couple trouvera la force de se retrouver et Michel, le bonheur d'adopter Louka...

