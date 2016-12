Michel Polnareff, amer mais généreux pour les 6 ans de Louka...

Malgré ces instants de bonheur, Michel Polnareff n'oublie pas la récente polémique qui entoure l'annulation des deux dernières dates de sa tournée, salle Pleyel à Paris le 2 décembre, puis à Nantes le lendemain. Toujours sur Facebook, armé de son téléphone portable, l'Amiral se filme, avec ses proches, et, tout en partageant des moments intimes de grands bonheurs familiaux, il ne cache pas son ressentiment. Il remercie également Danyellah de l'avoir forcé à aller à l'hôpital, d'avoir compris que quelque chose clochait, mais aussi, une fois encore, le docteur Siou et les équipes de l'Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine. Pour eux, Michel Polnareff réclame des excuses de la part de son producteur, qu'il ne cite d'ailleurs pas, Gilbert Coullier...

Dans ces vidéos, diffusées live sur Facebook, Michel Polnareff répond aussi aux questions de ses fans. Il fait part de sa grande tristesse d'avoir appris la mort de George Michael et tâche d'apaiser les choses autour du petit tacle de Charles Aznavour, soulignant que ce dernier avait essayé de le joindre depuis et que tout allait bien entre eux. Malgré la rancoeur palpable envers ceux qui ont essayé de faire passer les annulations de Pleyel et Nantes pour "un caprice de star", Michel Polnareff dit vouloir les faire très vite, ces concerts, "et plus encore". Il regrette que la tournée ait pris fin de manière si abrupte, sans qu'il puisse dire au revoir à la formidable équipe qui l'a accompagné.

Pour autant, Michel Polnareff n'en perd pas son humour cinglant et donne cette leçon à ses moussaillons, surnom qu'il donne à ses admirateurs : "Surtout, si quelqu'un est malade dans votre famille, envoyez-lui un huissier !"