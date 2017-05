Mick Jagger : Une ex-amante balance les détails croustillants de leur liaison

Voilà de nouvelles révélations qui viennent confirmer la folle réputation de Don Juan de Mick Jagger. Comme le rapporte le Daily Mail, une ancienne conquête du chanteur des Rolling Stones, Natasha Fraser (fille de la femme de lettres Antonia Fraser), vient en effet de révéler les détails croustillants de leur brève liaison passée dans les pages de ses mémoires, After Andy: Adventures in Warhol Land.

Biographe réputée, mariée depuis plusieurs années à l'entrepreneur franco-italien Jean-Pierre Cavassoni, l'écrivaine britannique de 53 ans y relate ainsi sa rencontre avec le musicien, survenue en 1980. Mick Jagger (73 ans) était fraîchement divorcé de sa première épouse, Bianca Perez Morena de Macías (mère de sa fille aînée Jade Jagger), et fréquentait déjà Jerry Hall.

Dans son ouvrage, Natasha Fraser affirme qu'elle avait à peine 17 ans lorsqu'elle a croisé la route de Mick Jagger et Jerry Hall, alors respectivement âgés de 37 et de 24 ans, lors d'une soirée organisée dans le Sud de la France sur le bateau du producteur Sam Spiegel. Après avoir partagé un dîner avec le couple, Natasha Fraser aurait été complimentée sur sa beauté par Jerry Hall, qui lui aurait conseillé de devenir modèle photo. C'est ainsi que Mick Jagger l'aurait lourdement draguée. "Eh ben, ses seins sont suffisamment gros", aurait-il lâché.

Choquée par une telle grossièreté, Natasha Fraser a passé le reste de sa soirée à "ignorer" le musicien. Le lendemain, relate-t-elle, Mick Jagger est venu la saluer en lui jurant qu'il la reverrait prochainement à Londres. Quelques semaines plus tard, le duo se retrouvait pour un rendez-vous galant. Après s'être rendu à un concert de Stevie Wonder, le couple est rentré en taxi au domicile du chanteur, dans le quartier des Boltons. C'est ainsi que Mick Jagger a séduit Natasha Fraser. "En quelques minutes, il m'aidait à me brosser les dents, et lorsque les lumières se sont éteintes, mon sweat en coton et tout le reste avaient disparu", décrit-elle.

Lorsque la nouvelle de leur relation adultère s'est répandue dans la presse, Natasha Fraser s'est vite attiré la colère de Jerry Hall. "Furieux", le mannequin américain a confronté sa rivale au téléphone. Natasha Fraser admet que la bombe blonde (devenue par la suite mère de quatre enfants avec Mick Jagger) a finalement obtenu sa revanche lorsque, quelque temps plus tard, elle l'a "poussée contre un arbre", provoquant une chute humiliante lors d'une soirée de charité. Fallait pas la chercher !