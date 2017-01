Miguel Ferrer : L'acteur de 61 ans est mort, son cousin George Clooney réagit

Connu pour ses rôles dans les séries Twin Peaks (1990-1991), Preuve à l'appui (2001-2007) et plus récemment NCIS: Los Angeles (depuis 2012), Miguel Ferrer est décédé jeudi 19 janvier des suites d'un cancer de la gorge, comme le rapportent plusieurs médias américains. Il était âgé de 61 ans.

Par le biais d'un communiqué, le producteur et scénariste R. Scott Gemmill a tenu à lui rendre hommage. "Aujourd'hui, NCIS: Los Angeles a perdu l'un des membres bien-aimés de sa famille. Miguel était un homme d'un talent immense qui avait une présence dramatique puissante sur scène, un malicieux sens de l'humour et un grand coeur", lit-on.

Miguel Ferrer était également connu pour ses rôles au cinéma. Il s'était notamment fait remarquer dans RoboCop (1987), le parodique Hot Shots! 2 (1993), Traffic (2000) ou encore Iron Man 3 (2013). Il avait aussi prêté sa voix à de nombreuses animations, telles que Mulan (1998) ou Rio 2 (2014). Miguel Ferrer faisait partie d'une grande famille d'artistes puisque ses parents étaient les comédiens José Ferrer (mort en 1992) et Rosemary Clooney (morte en 2002), soeur du présentateur de télévision Nick Clooney et tante de George Clooney.

Nous t'aimons, nous t'aimerons toujours

Le comédien de 53 ans s'est également exprimé pour rendre hommage à son cousin, dont il était très proche. "Miguel Ferrer a perdu sa bataille contre un cancer de la gorge. Il a rendu le monde plus coloré et plus drôle. Son décès est profondément ressenti au sein de notre famille, à tel point que les événements du jour (des événements importants) paraissent bien pâles en comparaison. Nous t'aimons Miguel. Nous t'aimerons toujours", a-t-il déclaré, faisant référence à l'investiture de Donald Trump à Washington.

Avant sa mort, Miguel Ferrer avait repris son rôle d'Albert Rosenfield pour le reboot de la série Twin Peaks. Le premier épisode du show sera diffusé le 21 mai prochain sur Showtime.

Il avait été marié entre 1991 et 2003 à l'actrice Leilani Sarelle, avec laquelle il a eu deux fils, Lukas (23 ans) et Rafael (20 ans). Depuis 2005, il était remarié à la productrice Lori Weintraub.