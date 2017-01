Amal Clooney enceinte de jumeaux : Rumeur ou heureuse nouvelle ?

Une rumeur a provoqué l'effervescence sur la planète VIP : la grossesse de l'influente avocate Amal Clooney, l'épouse de l'acteur-producteur-scénariste-réalisateur George Clooney... Mariés depuis septembre 2014, les deux amoureux sont scrutés par les médias et les photographes qui trépignent en attendant de voir apparaître un début de baby bump... Le Daily Star édition libanaise – d'où est originaire la belle brune – affirme haut et fort, en citant une source proche de la famille, qu'elle serait enceinte et qu'elle attendrait même des jumeaux. Faut-il y croire ?

Certains indices poussent à penser que la brillante Amal Clooney, née Alamuddin, serait bien enceinte : voilà plus de trois mois que le couple n'a pas été aperçu, ni à Los Angeles ni à Londres. D'habitude, les tourtereaux passent les vacances de fin d'année avec leurs grands amis, Cindy Crawford et Rande Gerber, à Cabo San Lucas au Mexique. Mais aucun signe du sympathique petit groupe, le top model et son mari ont préféré profiter de Miami en famille. En outre, côté calendrier, tout est parfait : la sublime Britannique de 38 ans et l'artiste et citoyen engagé de 55 ans se sont dit oui il y a déjà un moment, en septembre 2014 lors d'un mariage somptueux à Venise.

Cependant, l'emballement médiatique nourri par l'impatience du monde entier de voir naître un mini-George ou une mini-Amal ne doit pas faire oublier que, sur ses dernières photos datant du mois d'octobre, Amal Clooney se dévoilait en crop top avec un ventre ultraplat. Le moindre changement sur le corps de la spécialiste du droit humanitaire ne passerait pas inaperçu... Une chose est sûre, avec cette rumeur qui se répand à vitesse grand V, ces deux-là auront du mal à se déplacer sans se faire mitrailler par les paparazzi...

Actuellement, Amal se concentre sur ses dossiers juridiques délicats et George, sur la réalisation de son nouveau film prévu pour cette année, Suburbicon, avec au casting Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac et Josh Brolin. Une comédie policière qui nous emmène dans une banlieue huppée des années 50, où une famille modèle va se retrouver emportée dans une spirale de chantage, trahisons et représailles après un cambriolage meurtrier. Au scénario, l'inoubliable Doug Ross d'Urgences a collaboré avec ses complices de toujours, les frères Coen.