Cindy Crawford à la plage : Elle se fait voler la vedette par sa fille, Kaia

Elle fait partie des "enfants de" dont on n'a pas fini d'entendre parler. Silhouette montante de la mode, Kaia Gerber a tout de sa maman, Cindy Crawford. Une copie conforme à seulement 15 ans.

Repérée en 2015, année de sa signature au sein de la prestigieuse agence IMG, mademoiselle Gerber s'est affirmée davantage en 2016. Marc Jacobs en a notamment fait l'égérie de sa marque beauté. En attendant de vivre une année 2017 qui sera sans nul doute bien remplie, l'adolescente passe des fêtes de fin d'année placées sous le signe de la détente et du soleil.

Toute la famille Crawford-Gerber a choisi de passer Noël les pieds dans l'eau, à Miami. De sortie sur l'une des plages de Floride dimanche 25 décembre, la tribu a profité d'un moment de farniente. Tandis que Cindy Crawford n'a pas quitté son transat, ses deux enfants, Kaia et Presley (17 ans), sont allés se baigner.

Dotée d'une longue silhouette svelte, Kaia Gerber s'est dévoilée tour à tour dans un bikini rouge, puis un ensemble nude, allant vaillamment à la rencontre des vagues. Une fois rafraîchi, le tout jeune top est allé retrouver sa mère, prenant soin de retirer les bretelles du haut de son maillot pour éviter toute trace de bronzage indésirable.

Bien consciente que le temps passe et qu'elle vieillit, Cindy Crawford accepte avec aisance de se faire voler la vedette par la nouvelle génération, dont sa fille. "Je veux seulement être belle à 50 ans. Je fais de l'exercice, je mange sainement et prends grand soin de ma peau. Les femmes subissent la pression de faire l'infaisable, c'est-à-dire ne pas vieillir. Mais l'objectif est d'être belle, peu importe votre âge", a-t-elle récemment déclaré dans une interview accordée au magazine NewBeauty. Et pour être belle, Cindy Crawford l'est.