Mika : Une rare photo avec son amoureux Andy dévoilée

Mika est un homme amoureux et, si d'ordinaire il n'en fait pas étalage, il a fait une exception à la règle, le 22 mai, en postant une photo de lui et son chéri Andy. Sur Instagram, où il compte plus d'un million d'abonnés, il a reçu de jolis mots de ses fans.

"Moi, Andy et Paris. Chaque matin commence avec un café et une réunion de travail", a-t-il écrit en légende de sa photo prise dans ce qui semble être le salon de son chic appartement parisien. Sachant que le chanteur de 35 ans et son amoureux apparaissent tous deux autour d'une grande table, la question est de savoir qui a pris ce cliché... Dans les commentaires, les fans de l'interprète des tubes Grace Kelly, Love Today, Popular Song ou encore Elle me dit, ont posté de tendres messages. "Vous êtes beaux, merci Mika de nous faire partager une partie de ta vie privée" ; "Je suis très touchée que tu nous fasses partager un moment personnel tel que celui-ci" ; "Vous êtes troooop mignons", peut-on notamment lire.

Mika, qui avait évoqué médiatiquement son homosexualité en 2012, est en couple avec le réalisateur Andy (diminutif d'Andréas) Dermanis depuis 2007. Au fil de ses interviews, le coach de The Voice avait distillé quelques confidences sur son amoureux. On avait ainsi appris qu'Andy vivait à Londres et que la distance était parfois difficile à gérer dans leur couple, d'autant plus que le chanteur voyage beaucoup pour son métier. "Je suis heureux. Même si ça n'a pas toujours été facile avec Andy... C'est quelqu'un de très simple. Extrêmement fidèle à ses habitudes et qui déteste les complications. Alors, c'est dur. Parce que mon boulot met souvent tout en péril. Andy et moi avons une relation extrêmement traditionnelle. On est fidèles. On a connu une grosse crise, il y a quelques années. On s'est séparés et puis on s'est retrouvés. J'ai compris qu'il ne fallait pas écraser l'autre", confiait-il il y a quatre ans à Têtu.

