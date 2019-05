The Voice 8, les battles : Mika bouleverse les règles, Soprano crée un groupe !

Ce 4 mai 2019, les nombreux téléspectateurs de The Voice 8 (TF1) avaient rendez-vous avec les premières battles de la saison.

Pour la première fois après les auditions à l'aveugle et les difficiles K.O., les coachs Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc ont pu faire s'affronter des Talents de leur équipe afin d'emmener les meilleurs jusqu'aux futurs live. Cette fois, les candidats se sont affrontés en duo sur une même chanson choisie par leur coach.

Voici le résumé des battles de ce 4 mai 2019 :

TEAM JENIFER

Leona Winter vs Virginie



Pour la première battle de la soirée, Jenifer a décidé d'opposer l'artiste transformiste de la saison et l'ancienne représentante de la France à l'Eurovision (Lisa Angell). Elle veut faire un duo de divas sur No More Tears de Barbra Streisand et Donna Summer. Leona se dit très flattée de pouvoir chanter avec une voix comme celle de Virginie. Lors des répétitions, Virginie admet qu'elle doit apprendre à faire le show sur scène et Leona, qu'elle doit maîtriser ses graves... Une chose est sûre, les candidates sont prêtes à en découdre tout en restant complices.

Face aux coachs, Leona Winter apparaît sublime dans une robe émeraude moulante et étincelante avec une chevelure époustouflante... Bien que plus sobre, Virginie brille également de mille feux. Les voix sont en place, les mouvements assurés, les coachs sont ravis du résultat. Virginie a une voix plus puissante (qui a des cordes vocales d'homme, rappelons-le), mais Leona brille par son charisme et ses jolies prouesses vocales. Mika assure qu'il continuerait avec Leona. Jenifer veut privilégier le spectacle, la surprise et balayer les codes...

Jenifer décide de garder Leona Winter.

Shirley vs Sidoine



C'est sur Qu'est-ce que t'es belle de Marc Lavoine et Catherine Ringer que Jenifer a décidé d'opposer Shirley et l'ex-élève de la Star Academy de NRJ12. Elle trouve qu'ils ont tous les deux un côté écorché vif et fragile. La coach est séduite par le côté girl next door qui se découvre de Shirley (caissière dans la vie) et par l'authenticité et la modernité de Sidoine. Lors de cette reprise, elle veut qu'ils mettent leur pudeur de côté... surtout Shirley !

Face aux coachs, Shirley et Sidoine brillent grâce à une mise en scène soignée... et par leurs voix. La puissance face au timbre. Jenifer a les yeux qui pétillent, elle aime le spectacle proposé. Mika est impressionné par la voix de Shirley. "Cette voix !", lâche-t-il après la dernière note. Julien Clerc trouve qu'elle a pris le pouvoir et la garderait. Jenifer trouve que Sidoine crée toujours la surprise...

Jenifer décide de garder Sidoine.

TEAM MIKA

Albi vs London Loko



Ce sont deux chanteurs qui n'ont pas trop d'expérience de la scène, mais de l'intelligence émotionnelle selon Mika. Albi a une voix crue, naturelle et sans filtre ; London Loko a une plus petite voix, mais avec un timbre très marqué. Pour les opposer, Mika a choisi de les faire chanter Hit Sale de Thérapie Taxi, un titre qu'il aime beaucoup. Il voulait quelque chose de pop et de frais. Le texte est cash, il veut sentir une tension entre les deux jeunes chanteurs. Cependant, les Talents sont un peu trop pudiques... Il faut impérativement qu'ils se lâchent.

Face aux coachs, Albi et London montrent d'entrée de jeu qu'ils ont compris le message de leur coach. Ils assument le texte parfois cru, jouent avec la scène... C'est mieux qu'espéré ! Malheureusement, Albi rate le démarrage du deuxième couplet. London semble prendre l'ascendant, elle offre même des envolées timbrées charmantes. Jenifer a préféré London Loko, Julien Clerc et Soprano préfèrent Albi.

Mika surprend tout le monde et décide de garder Albi et London Loko. Il ne lui reste donc déjà plus que deux places dans son équipe !

Gjon's Tears vs Clem Chouteau



Mika trouve que ces deux Talents sont excellents... Il les met face à face, car "l'excellence provoque l'excellence" et parce qu'il est "fou". Il a choisi de les faire s'affronter sur le morceau Don't Let The Sun Goes Down on Me de George Michael et Elton John. Il ne veut pas voir deux garçons sympathiques sur scène, mais deux hommes en train de raconter une histoire. Les garçons veulent l'impressionner !

Face aux coachs, Gjon's Tears et Clem lâchent les chevaux. Leurs voix puissantes se marient très bien. Les coachs sont scotchés par une telle performance... "Olala, olala, popopopo", crie Soprano. Julien Clerc trouve que Gjon a un don du ciel. Jenifer garderait aussi le jeune homme même s'ils mériteraient tous les deux d'aller en finale.

Mika décide de garder Gjon's Tears.

TEAM SOPRANO

Vay vs Maxime Cassady



Vay impressionne son coach grâce à son timbre de voix, il a une marge de progression énorme selon Soprano. Maxime déborde de positivité, il est freestyle selon le coach... peut-être un peu trop parfois ! Le rappeur a choisi de les faire s'affronter sur Say, Say, Say de Paul McCartney et Michael Jackson. C'est un duo périlleux, car Maxime est extraverti et habitué à la scène quand Vay est plus introverti et inexpérimenté. Soprano espère que Vay trouvera sa place et ne se fera pas manger par Maxime.

Face aux coachs, les Talents se donnent à 100%. Vay a gagné en assurance et Maxime fait le dandy... La voix de Vay est plus originale, mais le charisme de Maxime est indéniable. À la fin de la prestation, Soprano se dit conquis par le côté très feel good de la proposition. Jenifer se dit très surprise par Vay...

Soprano décide de garder Vay

Mayeul vs Scam Talk



Un rappeur face à un duo multi-Talent mêlant électro et beatbox. Soprano trouve le duo original et apprécie la puissance de Mayeul. Il a décidé de les opposer sur une magnifique chanson d'Orelsan, Paradis. Le coach veut voir ses Talents sur un morceau plus posé que d'habitude. Le challenge pour Scam Talk est de chanter en français et pour Mayeul de se montrer sensible et romantique. Lors des répétitions, Soprano n'est pas du tout satisfait par ses Talents et décide de tout reprendre à zéro avec eux...

Face aux coachs, le trio fonctionne finalement à merveille. Mayeul est émouvant et très précis, le beatbox des Scam Talk façon coeur qui bat est très poétique... Mika apprécie particulièrement la proposition des Scam Talk, Soprano est embarqué par le rap de Mayeul. "Olala c'était bien !, c'était trop bien, j'ai adoré !", commente Jenifer avec enthousiasme. Jenifer et Julien garderaient Scam Talk, Mika préfère Mayeul... et il propose très sérieusement aux concurrents de fusionner pour faire un seul groupe. Soprano dit qu'il y a évidemment pensé... Contre toute attente, Mika insiste et met les pieds dans le plat. Il dit à Soprano de garder tout le monde sous une seule entité... s'ils sont d'accord. Mayeul et Scam Talk sont d'accord pour fusionner.

Soprano décide de garder Mayeul et Scam Talk sous une seule entité... Du jamais vu dans le show !

TEAM JULIEN CLERC

Théophile Rénier vs Marouen



Théophile est le gagnant de The Voice en Belgique en 2017 et Marouen, étudiant en médecine, un artiste bien moins confirmé... Cependant, il possède une très jolie voix de tête. Julien Clerc a voulu créer une battle de chanteurs à voix. Il a choisi le titre Comme d'habitude de Claude François... en version anglaise, My Way ! Lors des répétitions, Julien Clerc conseille à Marouen de ne pas partir tout de suite en voix de tête pour que l'on puisse mieux découvrir sa palette vocale. Un conseil qui le désarçonne quelque peu, il n'est pas habitué à chanter en voix de poitrine. Théophile est un peu inquiet en découvrant la puissance de son concurrent...

Face aux coachs, la reprise de ce classique satisfait. Impossible de dire quel concurrent s'en tire le mieux. C'est une prestation sobre et efficace qui se termine avec un refrain en français. Julien Clerc est ému. "Je suis tout à fait dans la merde pour mon choix", lâche-t-il. Mika et Soprano garderaient Marouen.

Julien Clerc décide de garder Théophile Rénier.

Clémentine vs Léonard



Clémentine et Léonard sont tous les deux pianistes. La première n'a pas beaucoup d'expérience (elle a 16 ans), le second est un surdoué fou de musique. Julien Clerc désire les opposer sur un titre culte, Il jouait du piano debout de Michel Berger pour France Gall. Il est sûr que ça peut matcher pour eux. Il recommande à la jeune fille de chanter avec plus de rythmique et sans faire traîner ses notes. Il demande à Léonard de se faire plaisir, quitte à prendre quelques libertés avec la mélodie.

Face aux coachs, Clémentine et Léonard ont chacun leur piano. Ils sont assortis vestimentairement... mais aussi vocalement. Ce n'est pas parfait, mais Julien Clerc est très souriant en regardant ses Talents se produire sur scène. "Vous me touchez infiniment", lance le coach à la fin de la performance. Mika n'a pas été convaincu par la proposition... Jenifer et Soprano non plus. Jenifer choisirait Léonard.

Julien Clerc décide de garder Léonard.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Ava Baya, Leonard, Théophile Renier, Pierre Danaë, Anton (volé dans l'équipe de Jenifer)

Jenifer : Poupie, Sidoine, Arezki, Leona Winter, Petru, Geoffrey (volé à Soprano)

Mika : Gjon's Tears, Albi, Whitney, London Loko, Louna, Virginie et Godi (volés à Soprano)

Soprano : Clément, Mayeul & Scam Talk, Vay, Fanswa, Hi Levels et Gage (volés à Mika)