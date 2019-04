The Voice 8 : Un Talent fan des "beaux pieds" de Jenifer, Pierre Danaë cartonne

Samedi 27 avril 2019, les coachs Jenifer, Soprano, Mika et le dernier venu Julien Clerc ont de nouveau affronté l'épreuve sans concession des K.O. dans The Voice 8 (TF1). Après Jenifer, Soprano et Mika, c'est Julien Clerc qui a dû se séparer de nombreux Talents de son équipe !

Lors de cette épreuve, chaque Talent se présente sur scène avec une chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine ; s'il hésite, le Talent rejoint la zone rouge en attendant le verdict final. Évidemment, les candidats en zone rouge peuvent être "volés" par un autre coach. À la fin des K.O., chaque équipe comptera 8 Talents (dont 2 volés !) prêts à affronter les battles.

Résumé du 27 avril 2019 consacré à l'équipe de Julien Clerc :

Alex Adam : Forget You – Cee Lo Green



Alex a 29 ans, il avait été écarté une première fois du concours il y a deux ans. Cette année, il a pu compter sur Julien Clerc pour avoir une chance supplémentaire. Le coach sait qu'il doit faire travailler Alex sur son trac pour ne pas qu'il soit trop bloqué sur scène. Pour se faire remarquer, le jeune chanteur a choisi de reprendre le tube frais et punch de Cee Lo Green, un titre à l'opposé de sa reprise de William Sheller lors des auditions. Julien Clerc est conquis par la proposition, mais souhaite juste qu'il arrête de s'excuser d'être là.

Face aux coachs, Alex Adam entame sa reprise avec panache... Mika semble même surpris par certaines notes aiguës du Talent. Le public applaudit et les coachs se dandinent. Julien Clerc félicite ensuite la nouvelle assurance d'Alex... avant de l'inviter à rejoindre la zone rouge.

Alex Adam rejoint la zone rouge. Dans cette zone, il lâche notamment plus tard dans la soirée en se confiant à un autre Talent : "Qu'est-ce qu'elle est belle, Jenifer, je suis sûr qu'elle a des beaux pieds en plus. Quand t'es belle comme ça, t'es belle jusqu'au bout, c'est obligé !"

Clémentine : Ton absence – Yves Duteil



Clémentine (16 ans) avait brillé lors des auditions en reprenant Fais-moi une place de Julien Clerc. Désormais dans son équipe, elle veut le séduire à nouveau en chantant du Yves Duteil. "C'est un morceau qui parle du deuil et j'ai perdu mon papa il y a quatre ans", explique-t-elle. Lors des répétitions, le coach se dit embêté, car il n'a rien à redire sur la proposition de la jeune fille.

Face aux coachs, Clémentine entame sa reprise au piano. Sa voix chaude fait des merveilles son interprétation également. Tous les coachs semblent très séduits. Julien Clerc se lève pour applaudir la benjamine de son équipe. Mika dit qu'il a été moins séduit, mais qu'il ne veut pas qu'elle parte. "Vous n'êtes pas commune", commente Julien Clerc avant de buzzer.

Clémentine reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Shaun : I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston



Shaun avait brillé en reprenant Ziggy malgré son trac. Julien Clerc l'avait recruté, très ému, en assurant qu'il voulait voir ce qu'il pouvait faire avec un autre style de chanson... Ce soir, il va être servi. Malheureusement, les images des répétitions de Shaun ne sont pas diffusées.

Face aux coachs, Shaun débarque sur scène avec le sourire. Dès les premières notes, Mika est ravi du choix de chanson. Sur le refrain, le plateau danse, le Talent aussi, les notes sont justes... Julien Clerc apprécie le show. Cependant, il désire voir d'autres Talents avant de se décider... Il envoie donc Shaun en zone rouge.

Shaun rejoint la zone rouge.

Lily Jung : Utile – Julien Clerc



La grande voyageuse de la compétition est de retour pour les K.O. après avoir fait sensation lors des auditions avec un chant traditionnel mongol ! Selon son coach, elle est "très particulière" et a "épousé une culture". Il se dit touché par elle. Lors des répétitions, elle annonce au coach qu'elle compte reprendre une de ses chansons, Utile.

Face aux coachs, Lily Jung séduit très vite par son interprétation d'abord, puis par ses envolées incroyables. Jenifer et Mika sont soufflés. "C'est beau, ça !", lâchent-ils. Julien Clerc reconnaît qu'ils ont eu un désaccord lors du coaching et qu'il est content qu'elle l'ait finalement écouté. Il tempère cependant : "Je ne sais pas quoi faire de vous pour les battles, vous êtes une spécificité qu'il faut garder, il ne faut pas vous dévoyer avec autre chose." Julien Clerc élimine donc Lily en lui faisant savoir qu'elle doit enregistrer un album de world music.

Lily Jung est éliminée.

Théophile Renier : Tu m'oublieras – Larusso



Théophile est l'un des gagnants de The Voice en Belgique, mais il a souhaité se mettre en danger en participant à notre version du télé-crochet. Pour les K.O., le jeune homme a décidé de reprendre à sa sauce, moins dansante, le tube inoubliable de Larusso. Il en fait quelque chose de "sombre et solennel". Julien Clerc lui conseille de faire attention à ses intentions, à son interprétation... mais globalement, le coach trouve de choix ambitieux.

Face aux coachs, Théophile démarre sa proposition et Jenifer semble apprécier. Julien Clerc et les candidats en zone rouge également. Plus les secondes passent, plus la chanson monte en puissance... la voix de Théophile se fait plus rock. Il reçoit une standing ovation. Julien Clerc n'attend pas et buzze son Talent. Il trouve qu'il a eu une voix "entre Brel et Johnny".

Théophile Renier reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Laura : Creep – Radiohead



Laura a commencé la compétition en reprenant une chanson hommage aux victimes du Bataclan. Pour les K.O., elle change de registre et désire reprendre un hit de Radiohead. "C'est la chanson préférée de ma grand-mère", explique-t-elle. Julien Clerc dit que c'est une chanson très, très compliquée et demande à Laura de faire particulièrement attention à la justesse de sa dernière note.

Face aux coachs, Laura se lance avec beaucoup de douceur et lâche les chevaux très progressivement. Ses notes plus hautes sont maîtrisées, l'interprétation n'est pas en reste. Julien Clerc est rassuré et ça se voit. Il demande l'avis de Mika avant de se prononcer, ce dernier demande à Laura de ne pas vouloir tout contrôler. Julien Clerc annonce qu'il a besoin de temps pour réfléchir...

Laura rejoint la zone rouge.

Antso : Use Somebody – Kings Of Leon



Antso a une voix particulière et Julien Clerc se dit à la recherche de ces voix-là. Il avait d'ailleurs bloqué Mika pour recruter le Talent. Il est à noter que l'émission est sa première scène. Il a donc envie de montrer qu'outre l'originalité de sa voix, il sait chanter avec un orchestre et occuper une scène... Malheureusement, nous n'assistons pas à ses répétitions.

Face aux coachs, Antso se démarque forcément avec son grain de voix... comme s'il était enroué. Une voix très typée qui ne peut pas plaire à tout le monde. La prestation reste souvent dans les graves à part quelques envolées... "Antso, il faut continuer, vous avez besoin d'acquérir du métier, je ne vais pas continuer avec vous", commente Julien Clerc à l'issue de son interprétation.

Antso est éliminé.

Virginie (Lisa Angell) : Changer – Maître Gims



Virginie (50 ans) a déjà représenté la France à l'Eurovision et sorti trois albums... mais elle en veut plus. Elle a décidé de reprendre une chanson de Maître Gims pour cette nouvelle étape. Elle assume de changer de cap, elle assure même adorer ça. Julien Clerc veut qu'elle fasse attention à la façon dont elle livre le texte... Il faut bien comprendre chaque mot lors d'un piano-voix.

Face aux coachs, Lisa Angell chante parfaitement bien. La modernité n'est pas forcément là, mais son chant est irréprochable. C'est très propre, on sent la professionnelle ! "Bravo Virginie, vous avez tellement bien chanté, commente Julien Clerc. Je ne vais pas vous garder. Vous n'avez pas à rougir de votre parcours, c'est pas parce que ça s'arrête ce soir que c'est fini."

Virginie croit être éliminée... et finalement, Jenifer la repêche alors qu'elle regagnait les coulisses. Virginie rejoint l'équipe de Jenifer.

Léonard : Oh, j'cours tout seul – William Sheller



Le Suisse Léonard (21 ans) est "un surdoué", "un perfectionniste très fort" selon Julien Clerc. Après avoir demandé au coach s'il pouvait le tutoyer, Léonard lui apprend qu'il va reprendre un titre de William Sheller en s'accompagnant au piano. Un défi, car la mélodie est très rapide, le texte saccadé... Julien Clerc est cependant conquis lors des répétitions, il lui donne juste deux, trois astuces pour mieux débuter ses couplets. Il a cependant conscience que le côté "petit génie" de Léonard peut agacer.

Face aux coachs, Léonard est très attendu. Sa reprise jazzy, sans fausse note, satisfait les coachs... Ils se lèvent d'ailleurs tous pour applaudir le Talent. On sent que les autres coachs veulent le voler à Julien Clerc... cependant, la star buzze pour faire comprendre qu'il ne compte pas se séparer de Léonard.

Léonard reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Loris : Way Down We Go – Kaleo



Loris (18 ans, La Rochelle) n'a pas du tout envie de se retrouver dans la zone rouge. Il va tout donner pour convaincre Julien Clerc de le garder. Malheureusement, nous n'assistons pas aux répétitions du jeune homme.

Face aux coachs, Loris démarre sa reprise en douceur et se laisse ensuite emporter par la mélodie et sa jolie voix ne déçoit pas. Il est habité, sa voix légèrement éraillée plaît beaucoup. Ses envolées sur le refrain semblent satisfaire Julien Clerc. "Vous êtes sympathique, vous êtes habité, vous écrivez, il faut que vous continuiez", commente le coach qui trouve que son Talent a moins bien chanté que pendant le coaching. Il décide de l'éliminer...

Loris est éliminé.

Valérie Daure : Si seulement je pouvais lui manquer – Calogero



Valérie, québécoise, est une professionnelle. Elle avait séduit avec I Will Survive. Pour les K.O., changement d'ambiance, elle désire se faire remarquer en reprenant un tube émouvant de Calogero. Julien Clerc apprécie qu'elle cherche à émouvoir le public avec cette reprise qui colle à son histoire personnelle. Comme pour beaucoup de talents, le coach lui demande de faire attention à bien capter le public dès les premiers mots de la chanson...

Face aux coachs, Valérie démarre avec une voix très grave et monte peu à peu dans les aigus. Elle modifie également un peu la mélodie, une façon de faire qui ne plaît pas à Julien Clerc d'habitude... Les coachs ont l'air un peu perplexes.

Valérie Daure rejoint la zone rouge.

Laureen : What's up – 4 Non Blondes



Laureen a failli sortir un album par le passé, mais les choses ne se sont pas faites. Elle prend des cours de chant depuis quatre ans et n'avait pas prévenu ses proches qu'elle participait à l'émission... Elle leur a fait la surprise alors qu'ils étaient présents dans le public. Lors du coaching, Julien Clerc demande à Laureen de bien prononcer ses "h" anglais... Il faut respecter les textes et les langues !

Face aux coachs, Laureen s'accompagne à la guitare. Son choix de chanson et son interprétation convainquent les coachs et le public. Julien Clerc lui lance des "bravo !" à peine la prestation est terminée. "Tu es très authentique et très spontanée", commente Jenifer. Julien Clerc dit ne pas pouvoir se passer d'elle et buzze...

Laureen reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Ava Baya : La Thune – Angèle



Ava Baya (21 ans), qui ne chante que depuis un an, est une comédienne et une athlète selon Julien Clerc. Il est sûr qu'elle va montrer une nouvelle chose à chaque étape du concours. Lors du coaching, elle annonce qu'elle souhaite reprendre Angèle et demande à Julien Clerc s'il connaît... Il adore ! Il conseille comme toujours de bien articuler pour faire passer le texte. Ava apprécie le côté force tranquille de son coach.

Face aux coachs, Ava applique les conseils de Julien Clerc et livre une prononciation soignée et limpide. Sa voix pleine de swing matche parfaitement avec la chanson d'Angèle... La mélodie est parfois légèrement modifiée, mais le talent est là. Le coach est séduit et le fait savoir très rapidement en buzzant.

Ava Baya reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Gilles San Juan : Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli



Gilles (51 ans) avait séduit avec un tango argentin. Ce soir, il a décidé de tenter sa chance avec une reprise de Frankie Valli... version Gloria Gaynor. Julien Clerc le trouve "follement sympathique". Lors du coaching, il lui demande tout de même de quitter ses habits de chanteur latino pour faire plus anglo-saxon avec sa nouvelle reprise.

Face aux coachs, Gilles déclenche très vite les sourires, son côté solaire – à défaut d'être très moderne – est incontestable. Les coachs chantent avec lui sur cet hymne imparable. "Sa joie de vivre fait du bien, c'était très communicatif", commente Jenifer. "Vous avez de très belles chaussures", lâche Mika... un brin jaloux. "Je ne vous garde pas, mais je vous souhaite bon vent", a finalement lâché Julien Clerc.

Gilles San Juan est éliminé.

Claire : Forteresse – Michel Fugain



Claire est une musicienne qui chante juste et bien et qui ne cherche pas à faire d'effets avec sa voix, voilà ce qui a séduit le coach. Julien Clerc espère qu'elle va renouveler le moment de grâce des auditions... peut-être une nouvelle fois avec son vibraphone. Malheureusement, nous n'assistons pas à son coaching...

Face aux coachs, Claire a apporté son vibraphone. Les premières notes, très mélodieuses, captivent l'assistance. Les Talents en zone rouge apprécient eux aussi la proposition. Nikos parle d'un vrai "moment de magie" et Julien Clerc est tout sourire. "C'était délicieux encore ce soir, mais vous êtes très concentrée sur votre instrument", commente Jenifer. Julien Clerc, lui, défend ce choix. Cependant, il n'a pas envie de la dévoyer elle non plus en l'envoyant en battle sans son instrument... Il l'aime comme elle est et préfère arrêter l'aventure ici.

Claire est éliminée.

Camille Hardouin : I Put A Spell on You – Screamin' Jay Hawkins



Camille (32 ans) est une "diseuse", une "raconteuse d'histoire" de la chanson française selon Julien Clerc. Elle a décidé de chanter une chanson d'amour et de désespoir amoureux... I Put A Spell on You. Elle a écrit un passage en français afin de partager des choses plus personnelles lors de sa reprise. Julien Clerc la soutient, mais se demande quand même si elle a fait là un bon choix de chanson, elle qui n'a pas une voix surpuissante.

Face aux coachs, Camille propose une version habitée du titre blues culte. Mika et Jenifer sont séduits. "C'est magnifique", lâche la coach. Lorsque l'interprétation devient plus folle, Camille excelle là aussi. "C'était très beau on était dans un petit film", commente Mika. Mika adore l'engagement artistique de la jeune femme, reconnaît son Talent, demande à voir ses textes à l'avenir... mais se sépare d'elle avant les battles.

Camille Hardouin reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Anto : Il est libre Max – Hervé Cristiani



Anto est professeur d'anglais à la Réunion. Il avait déjà tenté le concours par le passé, mais sans convaincre... Cette année, Julien Clerc lui a laissé sa chance. Le Talent avoue tout de même avoir été déçu par sa prestation lors des auditions... Il veut faire beaucoup mieux pour les K.O. ! Malheureusement, les images de son coaching ne sont pas diffusées...

Anto débute sa prestation juste à côté des fauteuils des coachs... un stress supplémentaire. Il mise beaucoup sur l'interprétation, quitte à donner un côté théâtral à sa proposition. Côté voix, le jeune homme fait des prouesses. Soprano se lève pour applaudir le candidat. Malheureusement, Julien Clerc, pourtant convaincu par la prestation, décide de ne pas garder Anto...

Anto est éliminé.

Pierre Danaë : To Build A Home – The Cinematic Orchestra



Pierre a un charisme naturel selon son coach. Il a choisi de reprendre une chanson un peu dangereuse pour lui lors des battles, avec des notes qui sont un peu en dehors de sa zone de confort. Il a hâte de travailler tout ça avec Julien Clerc. Le coach apprécie cette prise de risque, mais il a un peu peur... Lors du coaching, certaines notes aiguës ont du mal à passer.

Face aux coachs, Pierre Danaë se présente avec sa guitare. Dès les premières notes, Mika et Soprano font savoir qu'ils apprécient beaucoup. Julien Clerc ne laisse rien transparaître... Pierre propose une prestation assez planante et très soignée. Mika ne cache pas qu'il adore à plusieurs reprises... Il pense même que c'est la prestation la plus spéciale de toutes les auditions ! C'est peut-être "The Voice". Julien Clerc s'excuse avec des mots très touchants auprès des Talents en zone rouge, mais il buzze pour donner sa dernière place à Pierre Danaë.

Pierre Danaë reste dans l'équipe de Julien Clerc.

Zone rouge

Au final, Alex Adam, Shaun, Laura, Valérie Daure

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Ava Baya, Léonard, Clémentine, Théophile Renier, Pierre Danaë, Anton et Marouen (volés dans l'équipe de Jenifer)

Jenifer : Poupie, Sidoine, Arezki, Shirley, Léona Winter, Petru, Geoffrey (volé à Soprano), Virginie (volée à Julien Clerc)

Mika : Gjon's Tears, Clem Chouteau, Albi, Whitney, London Loko, Louna, Virginie, Godi (volés à Soprano)

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime Cassady, Scam Talk, Fanswa, Hi Levels et Gage (volés à Mika)