The Voice 8 : Mika très cash pour ses K.O, Soprano le pille, Gjon's Tears au top

Samedi 13 avril 2019, les coachs Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ont affronté une nouvelle étape des K.O. Après Jenifer, c'est Mika qui a dû se séparer de nombreux Talents de son équipe !

Lors de cette épreuve, chaque Talent se présente sur scène avec une chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine ; s'il hésite, le Talent rejoint la zone rouge en attendant le verdict final. Evidemment, les candidats en zone rouge peuvent être "volés" par un autre coach. A la fin des K.O, chaque équipe comptera 8 Talents (dont 2 volés !) prêts à affronter les battles.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 13 avril 2019 consacré à l'équipe de Mika :

Whitney : I Will Always Love You – Whitney Houston



Whitney arrive aux répétitions avec des béquilles. Mika lui demande ce qui se passe et la jeune femme répond qu'elle souffre d'un handicap de naissance qui n'apparaît qu'avec le stress. Face à une situation stressante, Whitney ressent des douleurs à la hanche. A l'instar de Lady Gaga, elle est touchée par le syndrome fibromyalgique. Histoire de se débarrasser de ce stress, Whitney a décidé d'interpréter une chanson qu'elle maîtrise : I Will Always Love You de Whitney Houston. Pour rappel, son père est fan de la chanteuse disparue. Mika aime beaucoup la proposition artistique après l'avoir vue durant les répétitions.

Face aux coachs, Whitney arrive sur scène, aidée d'un membre de la production qui repart avec ses béquilles. Devant son micro, la jeune femme entame sa reprise en étant très habitée. L'émotion est au rendez-vous. Soprano semble particulièrement séduit... mais Mika n'attend même pas la fin de la performance pour buzzer et faire savoir qu'il la gardait dans son équipe.

Whitney reste dans l'équipe de Mika.

Camille : Viens on s'aime – Slimane



La jeune lycéenne, qui a appris qu'elle allait participer alors qu'elle pensait juste faire partie du public, n'en revient toujours pas d'appartenir à l'équipe de Mika. Ce dernier lui demande de ne pas trop se cacher derrière ses cheveux lors des répétitions, il veut qu'elle s'ouvre. Sa prestation manque de dynamisme et de relief pour le coach. Il y a aussi un effort à faire au niveau de l'interprétation. Il a conscience de remuer la jeune Camille et d'être très exigent avec elle.

Face aux coachs, Camille débarque sur scène avec une apparente assurance. Dès les premières notes, sa jolie voix embarque les coachs. Mika semble très satisfait ! L'intensité monte au fil des secondes. Jenifer est très touchée. Au moment du débrief, Mika dit à Camille qu'elle n'est pas prête mais qu'elle est très prometteuse. La jeune fille est peinée... Jenifer a envie d'aller lui faire un câlin.

Camille est éliminée.

Hi Levels : I Like It – Cardie B



Hi Levels est le premier talent urbain de Mika dans cette saison. Lorsqu'il annonce à Mika qu'il a décidé de reprendre le tube I Like It de Cardi B, le coach est très enthousiaste. Lors des répétitions, il avoue trouver Hi Levels talentueux, élégant mais il aimerait qu'il y ait plus d'intensité dans sa proposition. Le jeune homme sait que s'il veut être gardé par Mika, il devra tout donner dès les premières secondes de sa prestation. La pression monte !

Face aux coachs, Hi Levels fait le show d'entrée de jeu. Soprano est emballé, Jenifer chante et Mika, en milieu de prestation, se met à danser. C'est très prometteur ! Le candidat ne devrait pas quitter le show ce soir... mais tout est possible. "Tu es brillant, mais tu vas être le premier que je mets dans la zone rouge", lance Mika... Il sait qu'en prenant cette décision, il risque de se faire voler le rappeur. Evidemment, Soprano saute sur l'occasion et récupère Hi Levels.

Hi Levels rejoint l'équipe de Soprano.

Laure : Comme toi – Jean-Jacques Goldman



La candidate de 17 ans a décidé de choisir une chanson moins démonstrative que sa reprise de Whitney Houston lors des auditions à l'aveugle : Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Son coach lui demande d'être moins scolaire, de ne pas être enfermée dans sa technique et sa maîtrise vocale. Laure sait qu'elle doit être dans l'émotion ce soir si elle souhaite poursuivre la compétition dans l'équipe exigeante de Mika.

Face aux coachs, Laure livre une prestation sans l'ombre d'une fausse note, avec une voix toujours aussi puissante. Jenifer est très émue, Mika est plus concentré. Il se lève à la fin pour applaudir sa protégée. Contre toute attente, il ne place pas Laure en zone rouge et l'élimine de la compétition. "Je pense que ça va être difficile d'aller plus loin, je m'excuse", lâche-t-il.

Laure est éliminée du concours.

Gage : Purple Rain – Prince



Le chanteur a décidé de défendre ses couleurs avec une reprise de Purple Rain de Prince. Après All Night Long lors des auditions, il veut montrer ce qu'il sait faire avec une chanson moins solaire, moins positive. "Je veux montrer un Gage dans l'émotion", lâche-t-il. Son coach adhère à sa proposition lors des répétitions mais il lui demande de faire attention à ne pas tenir systématiquement les notes longuement. A part ça, il trouve la voix de son poulain "parfaite".

Face aux coachs, Gage s'avance lentement avec son haut violet. Sa voix est irréprochable. A la fin de sa prestation, le chanteur est en larmes tant il a été habité. "C'était extraordinaire, ça fait du bien (...) mais pour les K.O, je me serais mis plus en danger à ta place", estime Jenifer. "Je suis fan de lui", rebondit Soprano. Malheureusement, Mika fait savoir à Gage que la zone rouge n'est pas une option pour lui car il a déjà assez attendu dans sa vie. Il préfère se séparer de lui car il ne le voit pas évoluer dans les futures étapes...

C'est à ce moment-là qu'un buzz retentit, Soprano vole Gage.

Gage rejoint l'équipe de Soprano.

Gjon's Tears : Under Pressure – Queen, David Bowie



C'est clairement l'un des favoris de cette saison de The Voice 8. Mika trouve qu'il a une dextérité vocale des plus intéressantes. Quand le coach apprend que Gjon's Tears veut reprendre Under Pressure, il est super enthousiaste. Il adore ce titre. Cependant, lors du coaching, Mika demande au talent de se concentrer sur sa voix et moins sur la folie du titre. Il ne veut pas qu'il parte dans tous les sens ou se sente mal à l'aise. "Je dois doser subtilement ma performance", comprend le jeune homme.

Face aux coachs, Gjon's Tears débarque très souriant. Il n'a même pas commencé à chanter que Jenifer confie à Mika qu'elle l'aime beaucoup et qu'il lui fait penser à lui. Le jeune homme débute sa performance tranquillement au piano, avec une grande justesse, se met ensuite debout sur l'instrument et enchaîne les prouesses vocales. Les coachs sont bluffés. Mika buzze après avoir confié à Gjon qu'il le voit comme un pilier de son équipe.

Gjon's Tears reste dans l'équipe de Mika.

Ursula : Hier encore – Charles Aznavour



Ursula a décidé de chanter en français pour les K.O. Elle est autant stressée qu'excitée à l'idée de remonter sur scène face à son coach qui va décider de son destin dans l'aventure. "Le niveau, dans l'équipe de Mika, il est monstrueux", confie la jeune femme avant de se diriger vers le plateau. Mika estime qu'il va falloir de la magie et un "petit miracle" pour qu'elle réussisse à le convaincre avec cette chanson.

Face aux coachs, Ursula délivre une prestation léchée, très pro. Cependant, les coachs n'ont pas l'air d'être tant transportés que ça par la proposition. Mika fait savoir à la jeune femme qu'il ne la garde pas malgré son talent.

Ursula est éliminée.

Agathe : Move Over – Janis Joplin



Agathe, qui est une chanteuse qui a été très convoitée par Jenifer lors des auditions, a décidé de reprendre Janis Joplin ce soir. Elle aime le côté "femme indépendante" de la chanson. Mika ne sait pas si ce choix est une bonne chose car il a peur qu'Agathe chante plus pour elle que pour les autres... Il lui demande aussi de bouger de façon plus libérée sur scène. Mika souhaite voir une forme de lâcher-prise.

Face aux coachs, Agathe fait mouche avec sa voix racée et son attitude rock enflamme la scène... Cependant, aucun coach ne se lève. Julien Clerc prend la parole pour dire qu'il ne comprend pas le choix de chanson. "Je ne t'ai pas entendue toi Agathe, j'ai entendu ta chanteuse préférée", lâche Jenifer.

Agathe rejoint la zone rouge.

Albi : She's Out Of My Life – Michael Jackson



Le jeune lycéen de 18 ans veut, à travers sa reprise de Michael Jackson, rendre hommage à son grand-père décédé il y a deux ans. Cependant, pendant les répétitions, Mika n'est pas satisfait. Il voit qu'Albi cherche à tout contrôler, il faut impérativement qu'il arrête. Le coach demande à son poulain de se détendre car cet état d'esprit l'aidera dans l'interprétation. "Un chanteur anxieux n'est jamais aussi émouvant qu'un chanteur qui se laisse emporter", commente Mika.

Albi est très attendu par les coachs. Julien Clerc et Jenifer sont très emballés par le choix de chanson. Ils ne sont pas déçus en voyant Albi sur scène. Son interprétation est juste, sa voix maîtrisée. C'est très classe. Mika reconnaît que ce n'est pas parfait mais il y trouve beaucoup de vérité et de confiance en l'avenir... Il buzze donc Albi !

Albi reste dans l'équipe de Mika.

Estelle : Whatever It Takes – Imagine Dragons



Estelle est une chanteuse du métro. Lors des auditions, Mika lui a dit qu'elle devait trouver qui elle était musicalement avant de monter sur scène. Elle l'a choisi comme coach car elle est sûre qu'il est celui qui peut l'aider à se trouver.

Face aux coachs, Estelle lâche tout de suite les chevaux. Elle rappe, elle donne de la voix, elle a une jolie présence sur scène... Il y a de l'énergie. La jeune femme a mis toutes les chances de son côté. Mika estime qu'Estelle est très talentueuse et qu'elle est en train de développer son répertoire et son expérience. Il pense qu'elle doit continuer son parcours en dehors de la compétition et peut-être revenir plus forte.

Estelle est éliminée.

Coco : Dangerous Woman – Ariana Grande



Mika a recueilli une pépite dans son équipe, la jolie Moldave Coco. Il la trouve même carrément "secouée". Pour rappel, la jeune femme avait confié aimé "dominer" avant de décider d'intégrer l'équipe de Mika. Aujourd'hui, Mika dit qu'avant d'accepter d'être dominé, il faut au moins qu'il soit déjà séduit. Coco va donc devoir séduire son coach ce soir si elle veut que son aventure avec le public français continue. Lors des répétitions, Coco annonce qu'elle veut désormais montrer son côté sauvage sur scène. Le coach lui demande de se concentrer sur sa voix et moins sur le show... Coco est déçue de voir une pointe de déception chez son coach. Elle va donc tout faire pour lui montrer qu'elle doit continuer la compétition. "Faut que je sois excellente, ça ne me fait pas peur. Moi j'aime bien voler en business class !", lance-t-elle.

Face aux coachs, Coco démarre avec une grande sensualité dans une tenue brillante et sexy. Elle monte dans les aigus et se rapproche du centre de la scène avec un body language 100% dangerous woman. Sa maîtrise vocale impressionne Julien Clerc. Coco termine sa prestation en faisant un clin d'oeil à Mika. Le chanteur estime que sa voix n'était parfois pas à la hauteur ce soir, notamment à cause de ses ambitions côté show.

Coco est éliminée.

Hannah Featherstone : What Is She Doing Now – Annie Lennox



Contrairement à Coco, Hannah Featherstone affiche un profil plus classique mais non moins talentueux. Le coach a été séduit par la beauté et la poésie de sa première proposition artistique lors des auditions. Si elle était aidée par une machine lors de son premier passage, cette fois elle a décidé de se présenter sans rien... Une prestation épurée, juste avec sa voix. Mika adoreAnnie Lennox. Il veut qu'Hannah gesticule moins sur scène.

Face aux coachs, Hannah débute sa proposition de dos avec une voix grave très planante. Agathe, depuis la zone rouge, est très touchée par l'interprétation de sa concurrente. Jenifer est elle aussi bouleversée. Julien Clerc reconnaît qu'il a perdu le fil de la chanson à cause des changements de voix...

Hannah Featherstone rejoint la zone rouge.

London Loko : Coco câline – Julien Doré



Mika trouve que la jeune femme est très cool avec sa voix si particulière... Il ne sait en revanche pas dans quelle direction elle souhaite aller avec les K.O. Il semble un peu surpris quand elle annonce qu'elle souhaite reprendre Coco Câline de Julien Doré. Elle aime le côté groovy de la mélodie. Lors des répétitions, Mika est emballé par la proposition. Il trouve le refrain canon. London Loko sait qu'elle doit être moins timide si elle veut livrer une meilleure interprétation.

Face aux coachs, London Loko démarre sa reprise avec panache. Sa prononciation très articulée et nasillarde désarçonne un peu au début mais donne un charme fou à ce qu'elle propose. La chanteuse ne respecte pas tellement la mélodie du titre mais Mika est visiblement très client. Julien Clerc a apprécié. Mika est dubitatif mais reconnaît que sa première envie a été de danser en l'écoutant.

London Loko reste dans l'équipe de Mika.

Louna : La Boulette – Diam's



Pour ses K.O, Louna a choisi de rapper sur un titre culte des années 2000, La Boulette de Diam's. La version qu'elle va chanter ce soir, elle l'avait préparée avec la personne qui partageait sa vie il y a quelque temps... et dont elle est séparée aujourd'hui. Il y a donc une grosse charge émotionnelle dans cette reprise. C'est sa manière de tourner la page, "la dernière étape" de sa thérapie. Mika trouve qu'il y a un décalage entre son assurance sur scène et son attitude de protection lorsqu'il est en contact avec elle. Il faut que son regard soit plus appuyé, plus assumé.

Face aux coachs, Louna démarre sa reprise en version piano-voix et au deuxième couplet, part sur un rap fidèle à la chanson originale. Mika se lève instantanément et danse. Le public est également très réceptif. "Je trouve qu'il y avait des petites bosses dans le chant", estime Mika. Il estime qu'elle a besoin de plus de temps et l'envoie en zone rouge !

Louna rejoint la zone rouge.

Mano : Beds Are Burning – Midnight Oil



Mano, notre hard-rocker polynésien, ne bénéficie pas de portrait. On le voit directement sur scène face à Mika en train de lui chanter un puissant hymne rock. Tantôt entouré de flammes rouges, puis de flammes bleues, Mano impose une ambiance aussi dark que puissante. Les filles de la zone rouge secouent les cheveux comme les chanteurs de métal. Un moment unique dans l'histoire de The Voice sur TF1.

Mika a adoré rencontrer Mano, il ne veut cependant pas le dénaturer en poursuivant l'aventure avec lui, il décide donc de se séparer de lui.

Mano est éliminé.

Clem Chouteau : Heroes – David Bowie



Le jeune homme qui avait séduit les 4 coachs lors des auditions à l'aveugle a bien l'intention de poursuivre la compétition. Depuis cinq ans, il est totalement consacré à sa musique. Il n'a pas passé le bac, il a eu un rapport difficile avec l'école car il était le souffre-douleur de sa classe. "C'est la musique qui m'a sauvé la vie", confie Clem. Mika est heureux de savoir que son Talent va chanter du David Bowie. Clem, très timide, confie être très stressé à l'idée de remonter sur scène devant les coachs.

Face aux coachs, Clem démarre avec douceur et commence à faire le show une fois le refrain arrivé. Il bouge énormément, part dans tous les sens... Mika semble dubitatif. Il ne se lève pas, Soprano oui. Julien Clerc n'a pas trop aimé la chanson choisie. Jenifer confie avoir aimé sa voix mais qu'elle n'a pas apprécié le manque de spontanéité dans les déplacements sur scène... C'était trop calculé. Mika ne cache pas sa déception, il ne l'a pas trouvé "excellent" et estime qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Une fois qu'il a dit ses reproches, il buzze contre toute attente !

Clem Chouteau reste dans l'équipe de Mika.

Thomas : Lost On You – LP



Le candidat italien à la signature vocale si particulière est de retour. Selon Mika, "il y a des griffes dans sa voix timbrée". Il faut impérativement qu'il arrive à proposer plus de nuances et qu'il sache ce qu'est réellement sa voix avant de lui imposer automatiquement un filtre éraillé. "Je risque de passer à côté s'il ne fait pas ça", prévient le coach exigent. Thomas redoute de finir dans la zone rouge !

Face aux coachs, Thomas propose d'abord une voix plus douce que d'habitude, Jenifer est séduite... Sur le refrain, sa voix timbrée reprend le dessus mais le jeune homme offre des nuances agréables. Mika se lève pour applaudir son talent. Cependant, il reconnaît ne pas savoir s'il apprécie tant que ça ce grain de voix... et décide de se séparer du jeune homme.

Thomas est éliminé.

Max Livio : La Nuit je mens – Alain Bashung



Max, qui avait séduit Mika et Soprano en reprenant une chanson culte de Jacques Brel, est un pilier selon le coach. Sa reprise d'Alain Bashung, Max espère qu'il arrivera à la porter le plus haut possible et qu'elle plaise un maximum au public et aux coachs.

Face aux coachs, Max Livio fait le choix de l'interprétation. Sa signature vocale fait mouche. Sur le refrain, chanté plus haut que dans la version de Bashung, le chanteur séduit. Jenifer fait savoir qu'elle apprécie. A la fin, il reçoit une standing ovation. Julien Clerc a apprécié mais n'a pas toujours été convaincu par la justesse. Mika fait savoir qu'il ne continuera pas avec Max.

Max Livio est éliminé.

Zone rouge

Au final, Soprano hérite d'Hi Levels et Gage. Agathe, Hannah Featherstone et Louna patientent toute l'émission... et Mika décidé de garder Louna. Les autres coachs ne se manifestent pas pour Agathe et Hannah, elles sont éliminées.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardouin, Léonard, Clémentine, Lily Jung, Claire, Alex Adam, Laura, Valérie Daure, Théophile Renier, Loris, Pierre Danaë, Anto et Marouen (volés dans l'équipe de Jenifer)

Jenifer : Poupie, Sidoine, Arezki, Shirley, Léona Winter, Petru

Mika : Gjon's Tears, Clem Chouteau, Albi, Whitney, London Loko, Louna

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime Cassady, Pearl, Geoffrey, Adrian Byron Burns, Godi, Valentin, Virginie, Scam Talk, Adrien, Clacky, Fanswa, Chloé, Tiphaine, Alex, Monstre, Hi Levels et Gage (volés à Mika)