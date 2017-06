Milan Christopher : Le rappeur gay pose tout nu et c'est (très) impressionnant

Mais quelle mouche a piqué Milan Christopher ? Le rappeur américain, également apparu dans un programme de télévision, a décidé de poser totalement nu dans les pages du magazine Paper, pour son édition estivale. Ses attributs très flatteurs ne laissent personne indifférent...

À 33 ans, le beau gosse vu dans le programme Love & Hip Hop: Hollywood s'offre un booster de notoriété en posant pour un shooting photo ultra hot réalisé par Matthias Vriens. Le magazine Paper, qui lui offre également sa couverture sur laquelle il prend la peine de cacher à deux mains son pénis, a publié sur son site internet une série de clichés très NSFW (not safe at work, comprendre "à ne pas regarder au bureau" mais dans son intimité) où le voit sur un moto, les fesses à l'air et cambré, sortant d'une voiture ou installé sur un petit avion de tourisme. Le tout, entièrement nu, son sexe imposant exposé dans la plus grande simplicité...

Milan Christopher, qui est aussi un défenseur de la communauté gay, a quand même répondu à quelques questions en plus d'offrir son corps à l'objectif. "J'ai l'impression que dans notre culture, c'est tabou pour un mec de montrer son corps comme ça. Alors qu'une femme peut le faire. Je voulais briser cela. Je pense avoir un joli corps et je pense que c'est de l'art, que ça devrait être célébré comme pour les corps des femmes. Je peux être un mec, gay, noir et artiste sur un shooting nu de la manière manière que n'importe qui d'autre", a-t-il dit pour justifier ses photos. L'interprète de When I Go a aussi expliqué que ce shooting lui permettait de ne pas s'enfermer dans une seule case et qu'il se définissait par toutes les facettes de sa personnalité. "Je veux ce moment 'break the internet'. Je veux que les gens regardent et se disent : 'Oh, waouh, d'accord.' Ce mec est musicien, il passe à la télé. Il fait ça. Il fait ça mais ça me va", a-t-il ajouté.