Mimie Mathy : "Je m'aide encore parfois un peu avec une canne"

En janvier 2017, Mimie Mathy avait annoncé qu'elle devait se faire opérer. Après avoir déclaré qu'il s'agissait d'une hernie discale, la comédienne a dévoilé que son intervention devait régler un problème plus grave. Presque un an après, la célèbre Joséphine, ange gardien donne de ses nouvelles au magazine Télé Star.

"Aujourd'hui, je vais très bien", clame la femme de 60 ans. L'actrice bouleversée par la mort de Johnny Hallyday, témoin à son mariage, n'est pour autant pas totalement remise. D'ailleurs, elle n'arrive pas encore à marcher comme avant. Elle explique : "Je m'aide encore parfois un peu avec une canne mais j'ai fait pas mal d'exercice depuis avril dernier... En tournant beaucoup !"

Le plus dur est en tout cas derrière elle. Mimie Mathy devrait retrouver toutes ses capacités dans quelques semaines comme elle l'a annoncé à nos confrères. "En février prochain, je referai un petit coup de rééducation et on n'en parlera plus", confirme-t-elle. Ses fans doivent donc être ravis !