Mimie Mathy, le mépris des comédiens envers "Joséphine" ? "Ça me fait rigoler"

Mimie Mathy a de quoi être ravie. Sa série Joséphine ange gardien (TF1) intéresse toujours autant les Français après vingt années de diffusion ! Interrogée par nos confrères de Télé Star, la comédienne de 60 ans – qui a connu quelques pépins de santé cette année – a pourtant fait part de son intention de ne pas trop tirer sur la corde et en a profité pour répondre aux professionnels qui méprisent la série...

Concernant l'avenir de Joséphine, la sympathique Mimie a d'abord commenté : "Pour l'instant, je ne me suis pas fixé de date pour arrêter la série. Tant qu'on aura des idées et que le public suivra... Mais il ne faudrait pas faire l'épisode de trop. Aujourd'hui, on ne raisonne plus sur dix ans, mais année après année. Je peux vous dire que pour l'an prochain, il y a déjà de belles idées. Alors pourquoi pas continuer encore un an, après on verra !"

Aussi, la série étant devenue un pilier de la culture populaire, la comédienne a conscience des railleries qu'elle peut susciter et du mépris de certains comédiens à son égard. "Quand je vois le nombre de comédiens qui viennent aujourd'hui à la télévision, ça me fait doucement rigoler. Qu'on n'aime pas la série, je le conçois et le respecte parfaitement. Le seul truc qu'on ne peut pas dire, c'est que c'est mal joué ou que ce n'est pas du bon boulot. Là, c'est un manque de respect pour toute une équipe qui se donne à fond", a-t-elle lâché.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.