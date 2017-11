Miranda Kerr est enceinte de son deuxième enfant, six mois après son mariage

Ils n'ont pas perdu de temps. Tout juste six mois après leur mariage, Miranda Kerr (34 ans) et Evan Spiegel (27 ans) vont avoir leur premier enfant. De son côté, Miranda est déjà maman d'un petit garçon, Flynn, né en 2011 et issu de son précédent mariage avec l'acteur Orlando Bloom.

Un porte-parole du couple a confirmé la bonne nouvelle au Daily Mail : "Miranda, Evan et Flynn ont hâte d'accueillir ce nouveau membre au sein de la famille." Une chose est certaine, ce futur enfant part avec de bonnes bases dans la vie. Nous seulement ses parents sont incroyablement beaux (l'ex-Ange Victoria Secret a été plusieurs fois désigné Plus belle femme au monde), mais en plus, Evan Spiegel n'est autre que le fondateur de Snapchat, et sa fortune personnelle est estimée à 2,9 milliards de dollars. Le top, dont la fortune atteint seulement 18 millions de dollars, fait figure de pauvresse à côté de son mari.

L'année 2017 aura était particulièrement bénéfique au couple, qui s'est juré fidélité au mois de mai. Toujours discrète sur sa vie privée, Miranda Kerr avait pourtant accepté de se confier sur cette journée magique : "Notre mariage était simplement très joyeux. Nous avons démarré la journée, fait du yoga, puis nos familles nous ont rejoints et nous avons organisé cette fête dans notre jardin. C'était incroyable. C'était tellement magique. Même si ça va faire quatre ans en novembre que nous sommes ensemble, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre, et nous le faisons tous les jours."

Les jeunes, riches et beaux mariés se fréquentent depuis novembre 2013.