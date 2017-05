Miranda Kerr et Evan Spiegel se sont dit "Oui" : Un mariage "classe et luxueux"

On vous l'annonçait hier, c'est désormais officiel : Miranda Kerr et son chéri Evan Spiegel ont scellé leurs destins lors d'une cérémonie intimiste et privée, qui s'est déroulée à Los Angeles, au domicile que le couple partage.

D'après les informations du magazine People, les invités sont arrivés dans la soirée du samedi 27 mai pour célébrer l'amour des deux tourtereaux, qui se sont rencontrés lors d'un dîner organisé par la maison Louis Vuitton il y a trois ans. Un peu plus tôt dans la journée, de nombreux employés et autres prestataires s'affairaient pour préparer la cérémonie, qui a eu lieu dans le jardin de leur somptueuse propriété de Californie.

"Même si c'était un petit mariage, il y a eu énormément de travail. C'était un mariage en petit comité, très classe et luxueux. Miranda était très impliquée dans les préparatifs. Elle a beaucoup de goût et savait très exactement ce qu'elle voulait. Elle est vraiment adorable et était sur un petit nuage à l'idée d'épouser Evan", a confié un informateur du magazine People.

Au total, c'est une quarantaine de personnes seulement qui ont été conviés aux noces et l'ex-mari de la bombe de 34 ans, l'acteur Orlando Bloom, ne figurait pas sur la liste des invités. Malgré leur divorce courant 2013, après 3 ans d'union, l'ancien mannequin des écuries Victoria's Secret et le Pirate des Caraïbes entretiennent d'excellentes relations pour le bien de leur petit Flynn (5 ans).

Le bambin s'entend aussi à merveille avec son nouveau beau-père, le fondateur de Snapchat ayant un mode de vie bien plus posé que l'acteur. "Il se conduit comme un homme de 50 ans. Il ne fait pas la fête. Il travaille à Venice Beach puis rentre à la maison. On ne sort pas", avait-elle confié aux journalistes de The Edit un peu plus tôt dans l'année.

Un côté quelque peu vieux jeu qui a complètement séduit la bombe, qui avait révélé dans la foulée qu'elle et l'homme d'affaires de 26 ans attendaient le grand jour pour consommer leur union. "Mon compagnon est très traditionnel. Nous ne pouvons pas... Je veux dire... On a décidé d'attendre...", admettait-elle lors d'un entretien pour The Times of London. Une attente qui touche désormais à sa fin !

Coline Chavaroche