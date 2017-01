Miranda Lambert heureuse et in love après les épreuves : Ses adieux à 2016

L'année à venir est bien placée sous le signe de l'amour pour la jolie Miranda Lambert. Depuis près d'un an, la star de la country savoure sa romance avec le jeune Anderson East. Le couple se fréquente depuis décembre de l'année dernière, et tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes à en juger par une photo récente publiée sur les réseaux sociaux.

"Adieu 2016. Merci pour tout ! Je trinque à 2017, ses leçons de vie et ses bénédictions, à la musique et aux souvenirs, à l'amitié ainsi qu'aux coups durs. Je suis prête à tout, et je suis très reconnaissante de pouvoir démarrer cette nouvelle année dans l'amour", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une jolie photo du couple, sans doute prise le soir du réveillon. La jolie blonde de 33 ans a d'autant plus de raisons de se réjouir qu'il y a deux ans, elle célébrait la nouvelle année au fond du seau.

Rappelons que Miranda Lambert a particulièrement souffert de sa rupture brutale avec son ex-mari, Blake Shelton, qui s'est rapidement affiché fou d'amour pour la popstar Gwen Stefani. Heureusement, l'interprète de Kerosene a mis un peu moins de six mois à retrouver l'amour et peut désormais compter sur le soutien de son amoureux pour égayer son quotidien. Si ces deux-là sont plutôt très discrets quant il s'agit de leur vie privée, la star ne cache pas son idylle sur les réseaux sociaux. Il y a deux mois, elle a notamment évoqué les commentaires négatifs qu'elle reçoit parfois au sujet de son couple.

"Hier soir, j'ai posté une photo de mon bien-aimé sur les réseaux sociaux et je viens seulement de voir tous les commentaires critiques et négatifs. Des gens sans aucun courage se cachent derrière leur clavier ou leur téléphone portable pour écrire des commentaires inutiles sur notre look, nos vêtements ou notre manière de nous tenir. Que des conneries ! Pas étonnant que je préfère lire des bouquins, écrire des chansons et passer le plus clair de mon temps avec mon chien et les gens que j'aime", s'était-elle énervée. Pas de quoi faire taire les mauvaises langues pour autant, malheureusement.