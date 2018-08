Mireille Darc : Pourquoi elle a fait refaire son nez

Véritable icône de beauté, muse de cinéma, égérie féminine et féministe, Mireille Darc s'en est allée le 28 août 2017 à l'âge de 79 ans. Ce vendredi 24 août, France 3 lui consacre sa soirée en prime time avec un documentaire, Mireille Darc, la femme libre, un film de Sylvain Bergère, écrit par Stéphane Benhamou et produit par Georges-Marc Benamou pour Siècle Productions Le spectateur redécouvre la star et la femme qu'elle fût, au détour de ses films, ses amours, ses épreuves. On y apprend également que la regrettée comédienne a fait de la chirurgie esthétique... au tout début de sa carrière.

À peine débarquée à Paris, ses premiers rôles en poche, Mireille Darc choisit de devenir blonde. Elle qui disait ne pas attirer les garçons. "Je me suis fait une tête, dit-elle dans une vidéo d'archives. J'étais brune, j'étais triste. Je suis blonde, je me sens gaie." Du Darc tout craché. Quelques secondes après cette séquence, Mireille Darc révèle avoir aussi touché à son nez. "Après j'ai fait refaire mon nez parce que je le trouvais un peu grand. Je l'avais cassé en faisant du sport étant gosse. Il me gênait, il me faisait un peu loucher. Alors, il faut pas vivre avec des choses qui vous gênent", lâche de manière aérienne celle que Georges Lautner surnommait sa Grande sauterelle.

Mireille Darc, la femme libre à voir vendredi 24 août à 21h00 sur France 3.